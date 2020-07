Claire Chazal future ministre de la Culture ? La rumeur de retour

Emmanuel Macron va procéder à un remaniement ministériel ces prochains jours. Si de nombreuses rumeurs circulent autour du Premier ministre Édouard Philippe – va-t-il ou non conserver son poste ? – des informations circulent également sur les autres ministères. Ainsi le ministère de la Culture pourrait changer de patron. Selon les informations du magazine Challenges parues ce jeudi 2 juillet, Franck Riester serait sur la sellette au profit d’une personnalité du monde la culture. "Jean-Michel Jarre et Claire Chazal sont candidats pour le poste de ministre de la Culture, qui pourrait être intégré à un grand ministère Éducation, Jeunesse, Sports et Recherche sous la responsabilité de Jean-Michel Blanquer", est-il écrit dans l’article. La veille, Le Canard Enchainé révélait que la journaliste avait fait remonter sa candidature via son grand ami Marc-Olivier Fogiel. Le patron de BFMTV est également un intime de Brigitte Macron.

La journaliste déjà courtisée

Ce n’est pas la première fois qu’une rumeur autour de l’arrivée de Claire Chazal au ministère de la Culture est évoquée. En 2018, dans les colonnes du Figaro, l’ancienne star du JT de 20H de TF1 avait parlé de cette éventualité. "C’était une rumeur sans fondement mais cela aurait pu m’intéresser", déclarait-elle à l’époque. Pourtant en octobre 2018, Le Parisien révélait qu’Emmanuel Macron et ses équipes avaient proposé ce poste à Claire Chazal en remplacement de Françoise Nyssen mais qu’à l’époque la journaliste de France 5 avait refusé. "Ils ont essuyé beaucoup de refus. L’ex-star du 20H a ainsi décliné", écrivait le quotidien. Le remaniement ministériel devrait être annoncé d’ici le 8 juillet.

Par Non Stop People TV