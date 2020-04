Confinement : Brigitte Macron rétablit la vérité face aux rumeurs

La France vit une situation inédite tout comme le reste du monde. La pandémie de coronavirus a paralysé tous les pays et a fait des milliers de victimes. Si ce virus a commencé à Wuhan, en Chine, il est aujourd'hui devenu une véritable pandémie et aucun traitement n'a été trouvé. Pour tenter d'éradiquer le virus, Emmanuel Macron a décidé de placer la France en confinement le 17 mars dernier. Il s'est lui même confiné avec son épouse, Brigitte Macron et ne reçoivent plus aucune visite. Cependant, le vendredi 24 avril, Brigitte Macron a accordé une interview exclusive à Paris Match au palais présidentiel, qui sera à découvrir dans le numéro du 30 avril 2020. Elle est notamment revenue sur les rumeurs dont elle a fait l'objet en cette période de crise et de confinement.

"Mon mari et moi n'avons pas été testés"

Lors de cette interview exclusive avec Bruno Jeudy de Paris Match, Brigitte Macron s'était remise sur son 31 et était comme à son habitude très chic. Par ailleurs, elle a évoqué de nombreux sujets et a décidé de rétablir la vérité concernant des rumeurs dont elle a fait l'objet ces derniers mois. Elle s'est tout d'abord défendue en expliquant que ni elle ni son mari ne se sont faits dépister au Covid-19 : "Mon mari et moi n'avons pas été testés, car nous n'avons pas symptômes". Elle a également ajouté : "Je n'ai pas, non plus, emmené ma fille à Marseille se faire soigner par le professeur Raoult, ni demandé au président de s'y rendre pour le rencontrer.". Cependant, elle a reconnu qu'elle avait échangé avec le professeur Didier Raoult : "Il a soigné plusieurs de mes amies et l'une d'elles lui a donné mon numéro.". Elle a d'ailleurs tenu à expliquer à Paris Match que "Aucun traitement à ce jour ne marche"...

Par Solène Sab