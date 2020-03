Confinement : pourquoi Olivier Véran ne voit plus ses enfants

Olivier Véran a remplacé Agnès Buzyn au ministère de la Santé le 16 février dernier seulement mais déjà tous les Français connaissent son nom. Et pour cause, le ministre est en première ligne pour informer la population et gérer la crise sanitaire qui touche de plein fouet la France à cause de l’épidémie de coronavirus. Si la gestion de cette crise par le gouvernement est critiquée par de nombreux adversaires politiques – pointant du doigt les mesures de confinement ou encore la pénurie de masques pour le personnel soignant – Oliver Véran fait plutôt consensus. Complètement dévoué à cette tâche, ce médecin de profession a été contraint de mettre de côté sa vie privée. Voilà plusieurs semaines que le ministre d’Emmanuel Macron n’a pas vu ses enfants, confinés avec leur mère – dont il est séparé - à Grenoble. "C’est le seul moment où la gorge d’Olivier Véran se noue, quand il parle de sa fille et de son fils de 9 et 6 ans. Il leur a dit au revoir le dimanche du premier tour des municipales alors qu’il était rentré voter à Grenoble", rapporte ainsi Paris Match dans son édition du jeudi 26 mars.

Le ministre en première ligne pour lutter contre l’épidémie de coronavirus

"Le lendemain, il les appelait pour leur dire qu’il ne ‘redescendrait’ pas avant quelques temps. Confinés chez leur mère, ils discutent quotidiennement avec lui en vidéo", ajoute l’hebdomadaire. Un éloignement déjà évoqué par Olivier Véran dans l’émission Quotidien de Yann Barthès. "Je ne dis pas que c’est génial de rester confiné, personne ne dira ça. Personne, et moi le premier, mes enfants sont dans une autre ville que celle dans laquelle je suis, donc c’est évidemment une situation qui est difficile à vivre pour tout le monde", révélait l’ancien député de La République en marche. Olivier Véran est l’un des invités de Léa Salamé et Thomas Sotto dans "Vous avez la parole" spécial "La France confinée" sur France 2.

Par Non Stop People TV