Coronavirus : Boris Johnson testé positif

Face à la pandémie mondiale, les dirigeants prennent des mesures importantes. Après l’Italie et l’Espagne, la France a annoncé des mesures de confinement afin de protéger la population et de limiter la propagation du covid-19. Les chiffres sont affolants et le nombre de malades ne cesse d’augmenter. De nombreuses personnalités ont révélé être atteintes. Parmi elles le prince Charles, Tom Hanks ou encore Albert de Monaco. Dans ce contexte, de plus en plus de chefs d’état instaurent le confinement. C’est le cas de Boris Johnson qui a décidé lundi 23 mars que la population anglaise devait rester confinée face au danger que représente le covid-19. Mais ce vendredi 27 mars, une nouvelle concernant le Premier ministre britannique fait la Une…

Downing Street a en effet annoncé que Boris Johnson avait été testé positif au covid-19. "Après avoir constaté des légers symptômes hier (jeudi), le Premier ministre a été testé au coronavirus" révèle un porte-parole dans un communiqué. "Le résultat est positif" indique la déclaration qui précise, "il continuera à mener la bataille contre le virus". Boris Johnson a posté une vidéo sur Twitter depuis son domicile. "Je me suis isolé, mais je vais continuer de gouverner par vidéoconférence dans ce combat face au virus. Ensemble, nous gagnerons". Dans la vidéo, Boris Johnson tient à remercier le personnel soignant. Une vague de solidarité se crée à l’encontre des soignants, plus tôt, ce sont les enfants de Kate Middleton et du prince William qui ont rendu hommage à ceux qui luttent face au virus.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



