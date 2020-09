Coronavirus : Bruno Le Maire guéri, il témoigne de la "violence" du virus

Le coronavirus n’a pas épargné les membres du gouvernement. En mars dernier, Franck Riester, ancien ministre de la Culture, avait été diagnostiqué positif au coronavirus. Dans les deux semaines qui ont suivi, les secrétaires d'État à la Transition écologique de l'époque, Brune Poirson et Emmanuelle Wargon, l’ont également été. Mi-septembre, c’est Bruno Le Maire qui a été touché par le Covid-19. Le 18 septembre 2020, le ministre de l’Économie avait annoncé cette inquiétante nouvelle sur son compte Twitter. "J’ai été testé positif à la COVID-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l’isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l’isolement pendant 7 jours. Je continue à exercer mes fonctions", avait publié Bruno Le Maire.

Bruno Le Maire : "Ça a été violent"

Invité de France inter ce mardi 29 septembre 2020, le ministre a raconté sa propre expérience face au Covid-19, répondant par la même occasion à un auditeur pas fan des mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre le virus. Grand sportif de nature, Bruno Le Maire confie courir "d’habitude 25 à 30 kilomètres par semaine". Aujourd’hui, dix jours après avoir contracté le Covid-19, cette activité lui est impossible. Pour cause, le virus venu de Chine "s’en prend à vos poumons, vous donne un sentiment d’oppression qui est très pénible, parfois même angoissant", raconte Bruno Le Maire avant d’avouer : "Moi j’ai 50 ans, je suis en forme physique, je fais du sport, je le pratique régulièrement et pourtant ça a été violent". Le ministre s’est ensuite adressé à l’auditeur : "Si ça tombe sur quelqu’un que vous aimez, qui est plus fragile, qui est en surpoids ou qui est très âgé ou qui a eu des problèmes de santé, je peux vous dire que vous regretterez au plus profond de vous-même d’avoir prononcé ces mots".

Par Matilde A.