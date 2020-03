Coronavirus : Christian Estrosi guéri grâce à la chloroquine ? Il répond

Le 17 mars dernier, Christian Estrosi a pris la parole sur BFMTV. En pleine crise du coronavirus en Europe, il a annoncé être touché par la maladie, tout comme sa femme, la journaliste Laura Tenoudji. Après avoir décrit aux journalistes les symptômes qu'il a eus, le maire de Nice s'est confié sur la suite de sa prise en charge. "Nous allons passer notre quatorzaine en espérant que pendant ce délai, le coronavirus aura disparu", confiait-il. Quelques jours après, il a donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé à nos confrères de LCI. "Je dirais que depuis 24h, je me sens aller vers la sortie de ce qui m'a un peu abattu, mon épouse et moi-même", disait-il.

Peu de temps après, Laura Tenoudji a annoncé sur Instagram qu'elle se portait volontaire avec son mari Christian Estrosi pour tester les premiers traitement contre le Covid-19. "Nous avons décidé de faire confiance aux études menées par le professeur Didier Raoult sur le Covid. Nous nous sommes fait prescrire comme d'autres patients, le protocole à base de Plaquenil et de Zithormax", postait-elle. Le professeur marseillais Didier Raoult "affirme que la chloroquine, un antipaludéen (...) a des effets spectaculaires sur l'épidémie en cours", ont précisé nos confrères du Parisien. Il s'agirait là, d'après lui, d'un remède contre le virus.

"Je le connais bien"

Ce lundi 23 mars, BFMTV a pris des nouvelles de Christian Estrosi. Nos confrères ont voulu savoir comment il a vécu le traitement à la chloroquine qu'il a subi. "Je l'ai vécu parfaitement bien. Aujourd'hui, j'en suis au sixième jour. J'ai le sentiment d'être guéri. Je suis en pleine forme, tout simplement", leur a-t-il répondu. Et de poursuivre : "J'ai décidé de faire confiance au professeur Raoult pour plusieurs raisons. D'abord parce que je le connais bien (...) Je sais que c'est un homme auquel j'ai le devoir de faire confiance car (...) toutes ses recherches ont été à la fois porteuses d'espoir et de résultat".

Conscient qu'il y a un "débat médical et scientifique" en France à ce sujet, Christian Estrosi s'est montré ferme sur les moyens mis en place pour éradiquer cette épidémie. "Comme le dit le président de la République, la guerre est déclarée, on n'a pas le temps d'expérimenter sur des souris pendant six mois. À partir du moment où il y a une solution testée déjà sur un certain nombre de patients qui semble porter ses fruits, je ne vois pas pourquoi la France se priverait de pouvoir sur un grand nombre de ceux qui, avec leur consentement personnel et s'il n'y a pas suffisamment de recul, sont d'accord pour l'accepter", a-t-il conclu.

Christian Estrosi a "le sentiment d'être guéri" du coronavirus en prenant un traitement à la chloroquine pic.twitter.com/KNYGR4gFrS — BFMTV (@BFMTV) March 23, 2020

Par Non Stop People TV