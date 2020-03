Coronavirus : Christian Estrosi testé positif se veut rassurant

C’est une période délicate que vivent les Français actuellement. Afin de remédier à la propagation du coronavirus sur le territoire, le confinement est de mise. Ainsi chacun doit rester chez soi et respecter les consignes données pour limiter la propagation du virus. Après plusieurs députés et le ministre de la Culture Franck Riester, d’autres personnalités politiques ont été atteintes en France. Parmi elles, Christian Estrosi et sa femme Laura Tenoudji, chroniqueuse dans "Télématin". Invité par vidéoconférence de l’émission "Audrey & Co" ce vendredi 20 mars sur LCI, Christian Estrosi a fait le point et donné de ses nouvelles.

"4, 5 jours qui ont été un peu éprouvants"

En direct sur LCI, le maire de Nice s’est voulu rassurant sur son état de santé et celui de sa femme. "Je dirais que depuis 24h je me sens aller vers la sortie de ce qui m’a un peu abattu, mon épouse et moi-même" explique Christian Estrosi. L’homme politique a visiblement passé le plus dur de la crise et relativise, "Nous étions tous les deux concernés, pendant 4, 5 jours qui ont été un peu éprouvants… Mais enfin comme une forte grippe. Et je dois dire que je n’ai pas à me plaindre parce que sans doute certains sont encore plus affectés par le virus que nous le sommes".

Interrogé par Audrey Crespo-Mara, Christian Estrosi a également révélé les symptômes qu'il a ressentis : "Ça faisait 20 ans que je faisais faire le vaccin contre la grippe chaque année. J’avais fini par oublier ce que cela faisait subir au corps, en courbatures, en céphalées, en fièvre, en abattement physique et d’un coup ça me l’a tout simplement rappelé à la mémoire" raconte l’ancien ministre. A partir de ce vendredi 20 mars, Christian Estrosi a instauré un couvre-feu dès 20 heures dans la ville de Nice.

Par Non Stop People TV