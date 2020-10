Coronavirus : Donald et Melania Trump positifs, ils sortent du silence

Dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 octobre 2020, Donald Trump a été testé positif au coronavirus. En pleine campagne, à trente-deux jours de l’élection présidentielle américaine, le candidat républicain a contracté le virus après avoir été en contact avec sa conseillère Hope Hicks. Donald Trump a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter suivi par plus de 86,6 millions d’utilisateurs. "Ce soir, Melania et moi-même avons été testés positifs pour le Covid-19. Nous allons entamer notre quarantaine et notre protocole de rétablissement immédiatement. Nous allons nous en sortir ENSEMBLE !", a posté le président américain. Car oui, Donald Trump n’est pas le seul à avoir contracté le virus venu de chine à la Maison Blanche. Sa femme Melania Trump a également été testée positive.

Le couple présente des "symptômes légers"

L’ancien mannequin s’est exprimé sur son compte Twitter. "Nous nous sentons bien et j'ai reporté tous mes engagements à venir. Veillez à rester en sécurité et nous allons traverser cela tous ensemble", a-t-elle posté. Pour le couple présidentiel, cette contamination tombe mal. Donald Trump a dû suspendre sa campagne et annuler plusieurs meetings, dont un rassemblement prévu vendredi 2 octobre 2020 en Floride. Malgré cela, le président continue à exercer ses fonctions pendant sa "convalescence", selon le médecin de Donald Trump. Il présenterait des "symptômes légers", comme sa femme Melania Trump, mais a quand même été transporté à l'hôpital cette nuit. Désormais, la Maison Blanche s’attelle à déceler tous les cas contacts de Donald et Melania Trump. Leur fils Barron, 14 ans, a notamment été testé mais il a été diagnostiqué négatif. "Toutes les précautions sont prises pour s’assurer qu’il soit en sécurité et en bonne santé", a assuré la porte-parole de Melania Trump, Stephanie Grisham.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Par Matilde A.