Coronavirus : Donald Trump positif et hospitalisé, il prend un traitement expérimental !

Dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 octobre 2020, Donald Trump et sa femme Melania ont été testés positifs au coronavirus. À trente-deux jours de l’élection présidentielle américaine, le candidat républicain a contracté le virus après avoir été en contact avec sa conseillère Hope Hicks. Donald Trump, qui a suspendu sa campagne, a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter suivi par plus de 86,6 millions d’utilisateurs. "Ce soir, Melania et moi-même avons été testés positifs pour le Covid-19. Nous allons entamer notre quarantaine et notre protocole de rétablissement immédiatement. Nous allons nous en sortir ENSEMBLE !", a publié le président américain. Si le couple présidentiel a été placé à l’isolement, il ne peut plus avoir de contact avec son fils Barron pour le moment. Pour cause, l’adolescent de 14 ans a été testé négatif et "toutes les précautions sont prises pour s’assurer qu’il soit en sécurité et en bonne santé", a assuré la porte-parole de Melania Trump, Stephanie Grisham.

Donald Trump se fait injecter des anticorps de synthèse

Le médecin de Donald Trump, Sean Conley, a donné des nouvelles du président dans un communiqué. Il a notamment déclaré qu’il était "fatigué" mais qu’il "gardait le moral". La Maison Blanche a en revanche annoncé que Donald Trump allait être hospitalisé "pour quelques jours" dans un établissement situé dans la banlieue de Washington. "Par mesure d'extrême prudence, et sur recommandation de son médecin et d'experts médicaux, le président travaillera depuis les bureaux présidentiels à (l'hôpital) Walter Reed pour les prochains jours", a déclaré sa porte-parole Kayleigh McEnany. Pour se soigner au plus vite, Donald Trump a décidé de prendre un traitement expérimental contre le Covid-19. Son médecin lui a alors injecté des anticorps de synthèse. Un traitement expérimental développé par le laboratoire Regeneron et dont les résultats préliminaires se sont montrés encourageants. Donald Trump a reçu la plus forte dose de ce traitement expérimental, à savoir 8 milligrammes.

Par Matilde A.