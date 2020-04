Coronavirus : Donald Trump suggère de la javel et des UV pour l’éliminer, Twitter hallucine

Jeudi soir, la Maison Blanche donnait son point presse quotidien sur la pandémie de coronavirus qui touche de plein fouet les États-Unis. En effet, le pays de l’Oncle Sam comptabilise près de 50 000 morts dus au Covid-19. Donald Trump a pris la parole pour notamment présenter une étude expérimentale sur les effets du soleil et de l’humidité sur le coronavirus. Réfléchissant visiblement à voix haute, le président a évoqué – sans vraiment penser aux conséquences de ses paroles – les effets des UV et du détergent sur la maladie. "Supposons que l'on frappe le corps avec des UV ou une lumière puissante [...] et supposons qu'on amène la lumière à l'intérieur du corps, ce que vous pouvez faire à travers la peau ou…", a d’abord déclaré Donald Trump. "Et puis il y a le désinfectant, qui le détruit en une minute… Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec une injection ?", a continué le milliardaire new yorkais.

Des médecins se relaient pour indiquer de ne surtout pas boire d’eau de javel

De quoi faire halluciner les journalistes et autres personnels de la Maison Blanche présents dans la salle. "Deborah, avez-vous déjà entendu parler de la chaleur ou de la lumière face à ce virus ?", a d’ailleurs lancé le président au docteur Deborah Birx, membre de l’équipe en charge de gérer la crise du coronavirus. "Pas comme un traitement", lâche la médecin. De quoi stopper net les errances de Donald Trump. Des propos qui n’ont pas tardé à faire le tour de la Toile. Sur Twitter, les internautes ont eux aussi halluciné. "Plus fort que Le Gorafi ! Injecter du désinfectant dans les poumons. Quand on sait que ce taré détient les codes nucléaires de la 1ère puissance militaire mondiale, c’est effrayant !", réagit ainsi un Twittos. "Trump est de plus en plus frappadingue ! Et depuis hier, les médecins et journalistes se relaient sur les plateaux pour dire aux gens de ne surtout pas boire d’eau de javel !", peut-on également lire sur Twitter.

Journaliste : "Vous êtes Président et les gens regardent ces briefings pour avoir des informations, pas des rumeurs..."#Trump : "Hey, je suis le Président et vous êtes des Fake News"



La présidence Trump pendant le #Covid19 résumée en un échange pic.twitter.com/HrtR0pKQOr — Antoine Llorca (@antoinellorca) April 24, 2020

Plus fort que Le Gorafi ! Injecter du désinfectant dans les poumons Quand on sait que ce taré détient les codes nucléaires de la 1ère puissance militaire mondiale, c’est effrayant ! #Trump #COVID19 pic.twitter.com/CfmRE7wAwh — Claude Demougins (@Claude2mougins) April 24, 2020

#Trump est de plus en plus frappadingue ! Et depuis hier , les médecins et journalistes se relaient sur les plateaux pour dire aux gens de ne surtout pas boire d’eau de javel #COVID19 https://t.co/WWrikhTtiE — francoise degois (@francoisedegois) April 24, 2020

D.#Trump a suggéré, lors d'un point presse, l'éventualité d’injecter des UV ou des désinfectants dans le corps humain pr tuer le virus. Non vous ne rêvez pas Gros gros malaise dans la salle pic.twitter.com/kAOyIFKZsE — Taqwa (@maaaliche) April 24, 2020

Par Ambre L