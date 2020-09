Coronavirus : Edouard Balladur testé positif, ses proches donnent de ses nouvelles

Le nombre de cas testés positifs au coronavirus augmente en France. Le pic le plus haut a été déclaré samedi 12 septembre avec plus de 10 000 cas enregistrés en 24h. Les stars ne sont évidemment pas épargnées. Dans le monde du football, de nombreux cas ont été comptabilisés, notamment au sein du club du Paris Saint-Germain. Keylor Navas, Neymar, Angel Di Maria, Marquinhos, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Kylian Mbappé ont tous été testés positifs au Covid-19. Mais ce n’est pas tout, l’ancienne chroniqueuse de "Touche pas à mon poste" Capucine Anav a également été touchée. Elle a même perdu quelques kilos ainsi que son odorat. De son côté, l’actrice Alyssa Milano a été hospitalisée et ses symptômes ont duré pas moins de quatre mois.

"Fièvre, toux et grande fatigue"

Ce mardi 15 septembre 2020, on apprend que c’est Edouard Balladur qui est également touché par le virus venu tout droit de Chine. À 91 ans, l’ancien Premier ministre a contracté le Covid-19, tout comme sa femme Marie-Josèphe Balladur et l’un de leur quatre fils. Le maire LR du XVe arrondissement de Paris, Philippe Goujon, a dévoilé l’information à l’Agence France Presse après s’être entretenu par téléphone avec Edouard Balladur ce mardi matin. "Il a de la fièvre, de la toux et une grande fatigue" mais "n'est pas en danger", rassure Philippe Goujon. Edouard Balladur a dû être "isolé chez lui" après avoir réalisé le test du Covid-19. Deux autres membres de l’entourage d’Edouard Balladur ont confirmé cette information à l’AFP. La première a assuré que "tout va bien" pour Edouard Balladur et ses proches tandis que la deuxième a affirmé que l’ancien Premier ministre était "en pleine forme". Des nouvelles rassurantes.

Par Matilde A.