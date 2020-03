Coronavirus - Franck Riester : le ministre de la Culture testé positif

Chaque jour de plus en plus de personnes sont touchées par le coronavirus. Lundi 9 mars, le cabinet de Franck Riester, ministre de la Culture, a annoncé que ce dernier a été testé positif. Il est précisé que le ministre est "en forme" après avoir manifesté certains "symptômes" du virus. Franck Riester s'est rendu à l'Assemblée Nationale la semaine dernière présenter son projet de loi sur la communication audiovisuelle. Cinq députés et deux membres du personnel de l'Assemblée Nationale sont touchés par le coronavirus. En France on compte plus de 1000 cas et 25 morts. Invité de BFM TV lundi 9 mars, le ministre de la santé, Olivier Véran, a déclaré que Franck Riester n'était pas "hospitalisé" mais "en confinement chez lui, peu symptomatique".

Franck Riester : "Je vais plutôt bien"

Franck Riester s'est confié à LCI et a décrit les symptômes ressentis : "une fièvre modérée, état grippal et mal de tête. Je vais plutôt bien". Puis il précise, "J'ai restreint ma vie sociale ce weekend. J'ai annulé ma participation aux réunions publiques prévues ce weekend par précaution". Franck Riester observe donc la quarantaine de 14 jours préconisée. Il a précisé auprès du service politique de France Télévisions : "Je n'ai vu aucun ministre, ni le Premier ministre, ni le Président de la République depuis la semaine dernière". Depuis dimanche 8 mars, une nouvelle mesure a été prise en France, elle interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes non indispensables à la continuité de la vie de la nation afin de limiter la vitesse de propagation du virus. Olivier Véran a précisé que "les préfets, les ministères feront remonter une liste d'évènements considérés comme utiles à la vie de la nation".

Par Non Stop People TV