Coronavirus : Henri Weber, figure de mai 68 et du PS, est mort

Dans un communiqué, la famille d’Henri Weber a annoncé sa mort "des suites du covid-19". Il est décédé dimanche 26 avril en Aveyron "entouré de sa femme, Fabienne Servan-Schreiber, et de leurs enfants". Cet ancien sénateur et député européen né en 1944 à Leninabad en URSS avait 75 ans. Il était l’une des figures de la contestation en mai 68 et a rejoint le PS dans les années 80. L’épidémie de coronavirus continue de faire des victimes après les décès de l’ancien ministre Patrick Devedjian, de l’ancien président de l’Olympique de Marseille Pape Diouf ou plus récemment du comédien Claude Evrard. A l’annonce de la disparition d’Henri Weber dans la nuit de dimanche 26 au lundi 27 avril, les hommages se multiplient.

"Il était inlassable. Passionné. Passionnant"

Olivier Faure, premier secrétaire du PS, a déclaré auprès de l’AFP : "Henri Weber était une de ces mémoires fertiles de gauche, il en connaissait l’histoire, jusque dans ses moindres détails" avant d’ajouter : "Mais il ne rêvait pas d’un âge d’or à retrouver, il était dans la recherche permanente de nouvelles solutions. Ces derniers mois, il s’était engagé dans le chantier de la rénovation des formes partisanes. Il était inlassable. Passionné. Passionnant. Le Parti Socialiste perd ce soir un esprit incisif quia bien souvent éclairé notre route". Martine Aubry, maire de Lille et ancienne première secrétaire du PS, évoque son "immense tristesse" et la "passion toujours intacte pour les idées" d’Henri Weber. Jean-Christophe Cambadélis a réagi auprès de l’AFP et regrette "Une des légendes de la gauche qui s’en va" et confie sa "grande tristesse".

La disparition d’Henri Weber me remplit d’une immense tristesse. Henri était une figure irremplaçable de la gauche, porté par une passion toujours intacte pour les idées , l’histoire de la gauche et son avenir. Notre ami si chaleureux nous manque déjà! — Martine Aubry (@MartineAubry) April 27, 2020

