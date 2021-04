Coronavirus : Jean-Michel Blanquer cas contact, le ministre se place à l'isolement

Les membres du gouvernement ne sont pas épargnés par la crise du coronavirus. Outre la gestion de cette pandémie, ils ont été nombreux à se faire contaminer. À commencer par le président de la République Emmanuel Macron en décembre dernier, quelques jours avant les fêtes de fin d'année. Le chef de l'État avait mis le monde entier au courant le 17 décembre dernier et s'était isolé à La Lanterne, pavillon présidentiel situé à Versailles, pendant 7 jours. Plus récemment, Elisabeth Borne, ministre du Travail, et Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, ont contracté la Covid-19. Toutes deux ont été hospitalisées après avoir développé une forme grave de la maladie. Elisabeth Borne et Roselyne Bachelot sont désormais rétablies.

Jean-Michel Blanquer ne présente "aucun symptôme"

Cette fois, c'est Jean-Michel Blanquer qui a été contraint de s'isoler. Cas contact, le ministre de l'Éducation nationale a prévenu les Français ce mardi 13 avril 2021 via son compte Twitter. "J’apprends qu’un membre de mon équipe rapprochée a été diagnostiqué positif au coronavirus. J’ai moi-même été testé négatif hier soir et je n’ai aucun symptôme. En application des règles sanitaires, je m’isole dès maintenant. Je poursuivrai mon travail à distance. #TenirEnsemble", a tweeté Jean-Michel Blanquer. Comme l'indique le ministère de l'Éducation nationale dans un communiqué, Jean-Michel Blanquer "poursuivra son travail et il tiendra tous ses engagements en visioconférence, dans l’attente des résultats d’un nouveau test, tel que le prévoit le protocole".

