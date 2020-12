Coronavirus : Joe Biden et sa femme Jill vont se faire vacciner en public

Depuis pratiquement un an, le monde entier est touché par une crise sanitaire sans précédent. Pour l’heure, le coronavirus a tué 1,6 millions de personnes dans le monde. Le pays le plus touché reste les États-Unis avec 17,5 millions d’américains contaminés et plus de 313 000 décès. Alors qu’Emmanuel Macron vient d’être testé positif au coronavirus et placé à l’isolement, Joe Biden vient d’annoncer qu’il allait se faire vacciner. C’est plus précisément son porte-parole, Jen Psaki, qui a déclaré ce vendredi 18 décembre 2020 que le nouveau président des États-Unis et sa femme Jill recevront une première dose du vaccin lundi.

Joe Biden veut montrer que le vaccin est "sûr"

"Ce lundi le président élu Joe Biden et (son épouse) la docteur Jill Biden recevront une première dose du vaccin Pfizer dans (l'État du) Delaware", détaille le porte-parole de Joe Biden. L’événement se fera "en public", annonce encore Jen Psaki. Le but ? Rassurer les Américains quant à la fiabilité du vaccin Pfizer et montrer qu’il est "sûr". Joe Biden ne sera pas le seul à se faire vacciner avant la fin de l’année 2020. Sa future vice-présidente, Kamala Harris, sera vaccinée la semaine suivante. Cette annonce intervient quelques heures après que l’actuel vice-président américain, Mike Pence, s'est fait vacciner publiquement contre la Covid-19 ce vendredi 18 décembre 2020. "Nous sommes réunis ici ce matin dans le but de renforcer la confiance", a déclaré Mike Pence, chargé notamment de coordonner ces derniers mois la lutte contre la pandémie depuis la Maison Blanche.

Par Matilde A.