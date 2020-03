Coronavirus : L'ancien ministre Patrick Devedjian est mort du Covid-19

Ancien ministre et président du conseil départemental des Hauts-de-Seine (LR), Patrick Devedjian est mort du Covid-19 dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars. Le département a annoncé la triste nouvelle ce dimanche 29 mars sur Twitter avec un communiqué de presse. Après avoir annoncé avoir contracté le coronavirus le jeudi 26 mars, Patrick Devedjian, âgé de 75 ans, avait été hospitalisé. Il avait ensuite partagé des nouvelles rassurantes sur son état de santé et remercié les personnels soignants. "Je suis touché par l'épidémie, donc à même de témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants. Fatigué mais stabilisé grâce à eux, je remonte la pente et leur adresse un très grand merci pour leur aide constante à tous les malades", avait-il écrit sur Twitter.

Une riche carrière politique

Durant sa longue carrière politique, Patrick Devedjian a occupé de multiples fonctions. Ancien député de la 13ème circonscription des Hauts-de-Seine de 1986 à 2017, celui qui a été porte-parole du RPR de 1999 à 2001 et secrétaire général de l’UMP de 2007 à 2008, a aussi occupé plusieurs fonctions gouvernementales. De 2002 à 2004, Patrick Devedjian a été ministre délégué chargé des libertés locales, puis de 2004 à 2005, ministre délégué à l’industrie, et ensuite ministre auprès du premier ministre chargé du plan de relance entre 2008 à 2010. Patrick Devedjian avait quatre fils et dix petits-enfants.

Patrick Devedjian, ancien Ministre, Président du Département des Hauts-de-Seine, hospitalisé après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19, est décédé dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars.

Communiqué de presse : — hauts-de-seine (@hautsdeseinefr) March 29, 2020

Par Marie Merlet