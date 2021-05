Coronavirus : Laurent Ruquier tacle sévèrement Olivier Véran

Laurent Ruquier n'a pas sa langue dans sa poche, et quand il n'est pas d'accord, il n'hésite pas à le faire savoir. Pour lui, la gestion de la pandémie de coronavirus est très mal réalisée et il pousse régulièrement des coups de gueule contre le gouvernement. En octobre dernier, l'animateur avait déploré au micro de RTL : "En fait, moi j'en ai marre, je veux bien qu'on porte les masques, j'ai aucun problème, mais ce que je ne supporte pas, ce sont les incohérences ! Et il n'y a que ça." Il était ensuite revenu sur une anecdote personnelle en allant dans un restaurant, alors qu'il fallait à cette époque inscrire son nom sur un papier. Pointant du doigt le stylo, il avait conclu non sans agacement : "Mais quand va-t-on arrêter toutes ces conneries, qui font dépenser du pognon pour rien ? Vraiment ! On est dans la folie la plus totale !"

"ce mensonge qui ne visait qu’à faire peur aux gens"

Laurent Ruquier continue de s'attaquer au gouvernement et a dans sa ligne de mire Olivier Véran. Ce mercredi 5 mai, dans les colonnes du Parisien, l'animateur n'a pas hésité à confier que le ministre de la Santé était sa "cible numéro 1". En "Il y a un an, à l’Assemblée nationale, il tentait de faire taire toute opposition en essayant de faire croire, des trémolos dans la voix, que tous les jeunes de 28 ans en France pouvaient mourir du Covid", a-t-il démarré en se souvenant, avant de poursuivre : "OK, alors pourquoi, un an plus tard, on ne les vaccine pas ? Les humoristes auraient dû être plus nombreux pour désigner ce mensonge qui ne visait qu’à faire peur aux gens".

Le producteur de télévision a également tenu à défendre Roselyne Bachelot, son ancienne collègue dans " Les Grosses Têtes", lui permettant de tacler une fois de plus le ministre de la Santé. "La pauvre, elle était assez impuissante, elle mettait de la bonne volonté, mais celui qui avait le pouvoir, c’était Véran", a-t-il déclaré, tout en ajoutant : "Il a été Premier ministre pendant un an, soyons clairs. Et Jean-François Delfraissy a été président de la République ! Depuis quelques mois, le politique a repris le dessus. Heureusement ! Où est-ce qu’ils nous emmenaient ces gens-là ?". Il est clair que Laurent Ruquier ne porte pas Olivier Véran dans son cœur.

Par Solène Sab