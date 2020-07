Coronavirus : Le président brésilien Jair Bolsonaro testé positif

Depuis le début de la pandémie du coronavirus dans le monde, le président brésilien Jair Bolsonaro n’a cessé de minimiser les dangers de la maladie. Et même si son pays est l’un des plus touchés avec plus de 1,6 million de cas confirmés et 65 000 décès, Jair Bolsonaro n’hésitait pas à sortir sans masque et à faire des bains de foules. Malgré tout, le président brésilien a annoncé ce lundi 6 juillet qu’il s’était rendu à l’hôpital pour réaliser un test de dépistage du coronavirus. S’exprimant devant des partisans rassemblés près du palais présidentiel, Jair Bolsonaro a indiqué que les examens médicaux qu’il a effectués montraient que ses poumons étaient "propres", tandis que Les services de la présidence ont indiqué dans un communiqué que Jair Bolsonaro se trouvait à son domicile et en "bonne santé".

Coup dur pour le président brésilien

Mais ce mardi 7 juillet, les résultats sont finalement tombés. Jair Bolsonaro a annoncé avoir été testé positif au coronavirus : "Le résultat positif (du test) vient d’arriver", a tout simplement indiqué le chef de l’Etat de 65 ans lors d’un entretien avec plusieurs chaînes de télévision, alors qu’il avait eu de la fièvre la veille. Un vrai coup dur pour le président qui n’a cessé de minimiser la pandémie la qualifiant de "petite grippe". Toutefois, Jair Bolsonaro s’est mis la justice à dos il y a quelques jours. Dans un arrêt rendu lundi 22 juin au soir, le juge Renato Borelli a décidé qu’une amende de 2 000 réais (environ 340 euros) serait infligée au chef de l’Etat s’il apparaissait à nouveau en public sans le masque exigé par un décret en vigueur dans le district fédéral de Brasilia. Selon lui, le président "a l’obligation de respecter les lois en vigueur, ainsi que d’assurer le bien-être de la population et par conséquent d’adopter les mesures sanitaires pour éviter la propagation du nouveau coronavirus". Reste à voir quelles vont être les prochaines décisions de Jair Bolsonaro.

Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé aujourd'hui avoir été testé positif au nouveau coronavirus, qu'il n'a cessé de minimiser depuis le début de la pandémie et qui a déjà fait plus de 65.000 morts dans son pays #AFP pic.twitter.com/2uXZV52hoq — Agence France-Presse (@afpfr) July 7, 2020

Par Alexia Felix