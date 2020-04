Coronavirus : le prince Albert guéri grâce à la chloroquine ? Il répond

Le prince Albert II de Monaco est guéri du coronavirus. En quarantaine depuis qu'il avait été testé positif, il a pu retrouver son épouse Charlène et leurs enfants Jacques et Gabriella. "Les médecins qui suivent le prince Albert II depuis le début de son infection au Covid-19 l’autorisent aujourd’hui à mettre un terme à sa période de quarantaine. Le souverain est déclaré guéri et en bonne santé", a indiqué un communiqué. Pour autant le monarque qui était en quarantaine au Palais princier, va rester confiné dans la propriété de Roc Agel, au-dessus de la Principauté. Heureux de retrouver ses proches, le prince Albert s'est confié sur son état de santé auprès de France 3 Régions : "J'ai encore un peu de toux, mais tous les autres voyant sont au vert. Je suis heureux d'avoir eu le feu vert des médecins pour rejoindre ma famille".

"C'est une des solutions face à ce virus"

Alors que le traitement à la chloroquine fait débat, Albert II de Monaco n'y a pas eu recours contrairement à plusieurs personnalités politiques. "Je n'ai pas eu besoin d'utiliser ce traitement. Il y a eu, bien sûr, une surveillance journalière et les moyens traditionnels : du paracétamol, des antibiotiques et beaucoup de vitamine C. J'ai bu beaucoup d'eau, de thé et de liquides en général", a-t-il expliqué sur sa guérison. Le prince Albert II de Monaco n'est toutefois pas opposé à l'usage de la chloroquine dans des conditions encadrées pour vaincre le virus. "Il est proposé au Centre Hospitalier Princesse Grace. Il faut qu'il soit encadré, sous surveillance médicale. C'est une solution ; il y a d'autres médicaments et d'autres traitements qui sont testés en ce moment. Je pense qu'on y verra un peu plus clair dans quelques temps. C'est une des solutions face à ce virus", a-t-il assuré.

Par Marie Merlet