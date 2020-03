Coronavirus : le prince Albert II de Monaco positif

La liste des personnalités infectées par le coronavirus ne cesse de s'allonger. Après Blaise Matuidi, Tom Hanks, la femme de Justin Trudeau, les politiques Christian Estrosi et Christian Jacob le patron de LR, ou encore l'actrice de La Casa de Papel Itziar Ituño, c'est au tour du prince Albert II de Monaco d'annoncer être atteint du Covid-19.

"Son état n'inspire aucune inquiétude"

En début de semaine, le prince a été testé au coronavirus. Les résultats sont tombés ce jeudi 19 mars et malheureusement pour Albert II, ils se sont révélés positifs. Le palais princier a affirmé dans un communiqué de presse que "son état n'inspire aucune inquiétude". "Le prince souverain est suivi de près par son médecin traitant et des spécialistes du centre hospitalier Princesse Grace (CHPG). Le prince Albert continue de travailler depuis le bureau de ses appartements privés. Il est en liaison permanente avec les membres de son cabinet, de son gouvernement ainsi qu’avec ses plus proches collaborateurs", annonce le communiqué.

Des rapports sur son état de santé seront faits régulièrement précise le palais. Dans la principauté de Monaco, comme dans le reste de l'Europe (France, Espagne, Italie), le confinement est de rigueur. Pour éviter la propagation du virus qui est volatile et se propage à une vitesse effroyable, il est impératif de rester chez soi et de limiter au maximum ses déplacements ainsi que les conventions sociales et rencontres avec des proches. On ne sait pas pour l'instant si quelqu'un d'autre est touché au sein de la famille royale monégasque.

Par Mélanie C.