Coronavirus : Liliane Marchais, veuve de Georges Marchais, emportée par la maladie

Depuis plusieurs mois le monde entier est confronté à la pandémie de covid-19, un virus venu de Chine et mortel. En France, plus de 12 000 décès sont déjà comptabilisés. Maires, députés, adjoints, ministres…le milieu de la politique n’y échappe pas. Franck Riester le ministre de la Culture a été l’un des premiers contaminés en France, la secrétaire d’Etat à la Transition Ecologique et solidaire Emmanuelle Wargon a elle aussi été touchée, quant à l’ancien ministre Patrick Devedjian, il a succombé des suites du covid-19. Jeudi 9 avril, Fabien Roussel, le leader du Parti Communiste Français a annoncé une triste nouvelle. Liliane Marchais, veuve de Georges Marchais, est décédée des suites du virus dans un Ehpad.

Une phrase restée dans les mémoires

"Liliane avait un caractère bien trempé qui se distinguait par la franchise et la sincérité. Comme tous ceux qui l’ont rencontrée, je me souviendrai toujours de ses yeux bleus, de son sourire toujours présent et de ses éternelles Gitane aux lèvres, comme de la sagesse et de la camaraderie qu’elle apportait dans toutes ses rencontres" écrit Fabien Roussel dans un communiqué. Liliane Marchais avait 84 ans. L’épouse de Georges Marchais, numéro 1 du PCF de 1972 à 1994, est connue pour cette phrase de son mari datant de 1980 et restée dans les mémoires depuis : "J'ai dit à ma femme : 'François Mitterrand a décidé d’abandonner le programme commun de la gauche. Fais les valises, on rentre à Paris'". Leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a fait part de sa "compassion émue et solidaire" aux enfants de Liliane Marchais.

Par Non Stop People TV