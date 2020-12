Coronavirus : Marlène Schiappa favorable à une vaccination obligatoire ? Elle répond

Ce lundi 30 novembre 2020, Cyril Hanouna recevait deux invités de choix sur le plateau de "Touche pas à mon poste". L’acteur Gérard Jugnot, venu présenter son nouveau livre "C’est l’heure des contes", était assis à côté de Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté. De son côté, Marlène Schiappa était l’invitée de Cyril Hanouna pour faire la promotion de son livre "Les droits des femmes face aux violences". Recevoir Marlène Schiappa dans TPMP a été l’occasion pour Cyril Hanouna d’aborder plusieurs sujets d’actualité. Dont celui du coronavirus. Alors que plusieurs laboratoires planchent sur un vaccin pour lutter contre le virus venu de Chine, plusieurs sondages prouvent qu’une majeure partie des Français ne souhaite pas se faire vacciner.

Marlène Schiappa dévoile son opinion sur le vaccin du coronavirus

Si Emmanuel Macron a assuré lors de sa dernière allocution que le vaccin ne serait pas rendu obligatoire en France, que pense Marlène Schiappa de cette décision ? La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, qui s'est récemment fait tacler par Eric Zemmour, a été interrogée sur le sujet par Cyril Hanouna. "Je ne suis pas forcément favorable à obliger les gens à se vacciner. En revanche, moi personnellement, je me vaccinerais s’il y avait un vaccin. Je pense que le vaccin, dans l’histoire, a quand même permis d’éradiquer un certain nombre de maladies", a déclaré Marlène Schiappa dans TPMP. La ministre a également tenu à rappeler : "Quand on se vaccine, c’est évidemment pour ne pas tomber malade. C’est aussi pour protéger les autres et ne pas le transmettre". Un avis largement partagé par l’acteur Gérard Jugnot qui a affirmé : "Je me ferais vacciner, bien sûr".

Par Matilde A.