Coronavirus : Melania Trump positive, elle donne de ses nouvelles

Dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 octobre 2020, Donald et Melania Trump ont été testés positifs au coronavirus. Le couple présidentiel a contracté le virus après avoir été en contact avec la conseillère de Donald Trump, Hope Hicks. Placés à l’isolement dans un premier temps, Donald et Melania Trump ont ensuite été séparés pendant quelques jours puisque le président américain a été amis à l’hôpital militaire Walter Reed, près de Washington. Donald Trump est d’ailleurs sorti ce lundi 5 octobre 2020, à 18h30 heure locale, comme il l’a annoncé dans un message publié sur son compte Twitter. Il a pu regagner la Maison Blanche après que ses médecins aient estimé que son état de santé lui permettait de quitter l’hôpital. "Même s'il n'est peut-être pas encore complètement tiré d'affaire, l'équipe et moi-même sommes d'accord sur le fait que tous nos examens et surtout son état de santé clinique permettent un retour en toute sécurité chez lui", a affirmé le docteur Sean Conley.

De son côté, Melania Trump a dû rester éloignée de son mari pendant son séjour à l’hôpital. La Première dame n’a pas pu lui rendre visite au Walter Reed, et ce pour une bonne raison : sa visite aurait mobilisé des agents des services secrets qui se seraient exposés à un risque de contracter le virus à leur tour. Isolée, Melania Trump n’a pas manqué de rassurer les Américains sur son état de santé. Sur son compte Twitter, l’ancien mannequin a déclaré : "Ma famille est reconnaissante pour toutes ces prières et ce soutien ! Je me sens bien et je continuerai à me reposer à la maison. Merci au personnel médical et aux soignants partout dans le monde, et mes prières continuent pour ceux qui sont malades ou dont un membre de la famille est touché par le virus".

My family is grateful for all of the prayers & support! I am feeling good & will continue to rest at home. Thank you to medical staff & caretakers everywhere, & my continued prayers for those who are ill or have a family member impacted by the virus.