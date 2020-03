Coronavirus : Olivier Véran recadre sèchement Ségolène Royal

C’est dans un contexte très particulier que s’est déroulé le premier tour des élections municipales dimanche 15 mars. TF1 organisait une soirée spéciale pour débattre des résultats malgré le taux d’abstention de 54,5%. Le ministre de la Santé Olivier Véran était invité pour s’exprimer sur la pandémie de coronavirus qui touche la France. Des mesures ont été prises et le stade 3 a été déclaré samedi 14 mars. Selon le dernier bilan 5 423 personnes ont été contaminées par le covid-19 et 127 sont décédées. Si le ministre rappelait les gestes à adopter pour limiter la propagation du virus, Olivier Véran a été pris à partie par Ségolène Royal, présente sur le plateau.

"Je ne suis pas venu faire de la politique"

"Je pense que vous faites le maximum dans le cas des moyens qui vous sont alloués mais honnêtement, les personnes hospitalières en ont assez des coups de chapeaux ! Vous avez enlevé plus de 900 millions d'euros à l'hôpital public" a commenté Ségolène Royal. Olivier Véran lui a alors coupé la parole et rétorqué : "Madame Royal, vous êtes en train de faire de la polémique ce soir, vous êtes vraiment sûre que c’est le soir pour le faire ?" avant de préciser "Je connais les difficultés que traverse l’hôpital et croyez-moi, je pense que je connais la situation plus que vous. Vous prétendez en être la porte-parole, je ne crois pas que ce soit le cas. Mon message ce soir c’est la santé publique, je ne suis pas venu faire de la politique".

Mais l’ancienne candidate à la présidentielle a poursuivi son argumentaire. "Vous pensez que c’est de la polémique ? Les personnes hospitalières vous demandent de payer les heures supplémentaires (…) le relèvement des salaires pour éviter qu’il y ait des postes vacants". Visiblement agacé, Olivier Véran a alors réagi sèchement : "Ils vous demandent de ne pas faire de politique ce soir ce soir mais juste d’entendre leur message de prévention sanitaire". Ségolène Royal a ensuite répliqué plus tard sur Twitter : "moues dubitatives et énervement du Dr Véran qui a dit : tout va bien, il manque juste quelques masques. Sur un écran, Edouard Philippe se félicite d’être en tête au Havre (i espérait sans doute être élu). Surréaliste".

J’ai alerté ce soir à #TF1 sur l’urgence et le point de rupture de l’hôpital.Moues dubitatives et énervement du Dr Véran qui a dit : tt va bien, il manque juste qq masques. Sur un écran, E. Philippe se félicite d’être en tête au Havre (il espérait ss doute être élu) Surréaliste https://t.co/iXdFpHqkVQ — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) March 16, 2020

Par Non Stop People TV