Coronavirus : Olivier Véran se défend face à Léa Salamé

Alors que les Français doivent respecter la mesure de confinement demandée par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus, le personnel soignant est en première ligne. Les moyens de protection sont insuffisants et le nombre de tests de dépistage réalisés fait parler car, contrairement à certains voisins européens comme l’Allemagne, la France en réalise bien moins. Jeudi 26 mars, le ministre de la Santé Olivier Véran était invité de "Vous avez la parole". Et le sujet des tests a été abordé par Léa Salamé et Thomas Sotto qui n’ont pas hésité à interpeller le successeur d’Agnès Buzyn.

"Est-ce qu’au fond il ne fallait pas dire la vérité plus simplement ?"

Tout d’abord, Olivier Véran a donné des chiffres. "Nous étions à 4000 tests, nous sommes ensuite montés à 5000 tests, nous sommes aujourd’hui à 10 000 tests". Puis il précise, "Il y a dix plateformes haut-débit qui sont capables chacune de réaliser 2000 tests par jour qui sont en train d’arriver en France". Mais Thomas Sotto l’a ensuite interrompu pour comparer la situation de la France à l'un de ses voisins : "L’Allemagne est à 50 000 tests par semaine". Olivier Véran qui ne voit plus ses enfants s'est alors défendu et a estimé que le présentateur essayait de le "challenger par rapport à la situation de l’Allemagne". Il a alors expliqué que "plus de 2 millions de tests" seront achetés le mois prochain. Ce fût alors au tour de Léa Salamé de s’adresser au ministre, "On n’essaie pas de vous challenger, on essaie de comprendre et de vous faire passer les questions des Français" a-t-elle assuré avant de poser la question : "Est-ce qu’au fond il ne fallait pas dire la vérité plus simplement ?"

L’ambiance ne s’est pas réchauffée sur le plateau. Le ministre de la Santé s'est encore défendu et a estimé qu’il avait été prudent depuis sa prise de fonctions le 17 février dernier. "Quelques jours plus tard, je faisais la couverture d’un grand magazine français dans lequel je disais ‘Attention alerte coronavirus’ il n’y avait alors pas d’épidémie en Europe". Oliver Véran a ensuite ajouté qu’il "présente les données en toute objectivité et dans leur totalité" avant de rappeler, "la confiance passe par la transparence". Un message "entendu" par Thomas Sotto qui a fini par tenter de calmer le débat.

Par Non Stop People TV