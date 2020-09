Coronavirus - Philippe Etchebest : Son nouveau coup de gueule contre le gouvernement

Face au coronavirus qui poursuit son avancée en France, Olivier Véran, ministre de la Santé, a annoncé dans la journée de ce mercredi 23 septembre de nouvelles mesures strictes. Et parmi elles, les restaurants et bars ne pourront plus ouvrir après 22 heures, et seront même totalement fermés à Marseille, Aix en Provence et en Guadeloupe à partir de ce week-end pour au moins deux semaines. Interrogé sur ces mesures concernant la restauration sur BFM TV, Philippe Etchebest a rapidement poussé un coup de gueule : "Là ça me met vraiment en colère, parce que les fermetures anticipées de restaurants elles ne vont pas freiner la propagation du virus, c'est pas vrai. Les fêtes, elles s'organisent de plus belle, de manière anarchique, dans des lieux qui font des clusters incroyables ! Je crois qu'il faut arrêter de stigmatiser notre profession".

"On prend tout dans la gueule"

Philippe Etchebest a poursuivi : "Nous sommes les garants du maintien des mesures, quand même ! Les gens arrivent avec des masques, ils mettent du gel, il y a la distance sociale, quand il se lèvent, on leur demande de porter leurs masques, il y a une vraie sécurité dans nos établissements, alors pourquoi on stigmatise ? C'est pas normal, faut arrêter quoi ! Qu'est ce qui va se passer après 22h ? Le virus arrête de circuler ? (...) Ça devient insupportable. Après les gens feront la fête chez eux. Je le vois, je suis sur le terrain (...) sur les quais à Bordeaux il y a du monde partout ! Cet été c'était la foire à neuneu personne n'a rien dit et là il n'y a que des problèmes... Je ne comprends pas . Personne ne sait rien, on prend tout dans la gueule, on le subit et ça devient insupportable".

Par Alexia Felix