Coronavirus : pourquoi Edouard Philippe craint des “plaintes pénales”

Depuis la dernière allocution d’Emmanuel Macron le lundi 13 avril et l’annonce d’un début de déconfinement le 11 mai, les mesures de sortie de crise envisagées par Edouard Philippe sont très attendues. Parmi les stratégies à adopter, celle de la relance économique est primordiale après des semaines de ralentissement du secteur. Le Premier ministre ainsi que ses conseillers doivent trouver les solutions adéquates dans un temps serré. Un membre du gouvernement s’est confié au Figaro et estime que les rumeurs qui ne peuvent être confirmées rendent la situation intenable, "Tout ça donne une impression de flottement". Il précise qu’Edouard Philippe a verrouillé la communication de ses ministres.

Une situation très tendue pour le Premier ministre

Dans Le Figaro toujours, il est précisé que si des membres du gouvernement parlent trop, "c'est pour anticiper d'éventuelles poursuites" et qu’Edouard Philippe "craint les plaintes pénales". La source explique : "Quand on regardera ce qui s’est passé pour les masques, les tests, qu’on verra qu’on a commencé par dire ‘merde’ à Raoult, ça va être compliqué. La commission d’enquête ça va être Nuremberg. Philippe est flippé. Or c’est compliqué de gouverner avec des gens flippés". La pression et les craintes du Premier ministre sont à ajoutées aux rumeurs persistantes de mésentente entre Matignon et l’Elysée. Il se murmure qu’à la sortie de la crise, Emmanuel Macron devrait prendre des mesures et qu’Edouard Philippe, brouillé avec Agnès Buzyn, pourrait en pâtir. Des noms en vue d'un changement de chef du gouvernement ont commencé à émerger, parmi eux, ceux de Bruno Le Maire actuel ministre de l’Economie et Yannick Jadot, eurodéputé écologiste.

Par Non Stop People TV