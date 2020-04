Coronavirus : pourquoi Thomas Sotto pousse un gros coup de gueule

Les semaines passent et le coronavirus continue de faire de nombreuses victimes. Après les décès du musicien Manu Dibango et de l'homme politique Patrick Devedjian, nous avons hier, mardi 31 mars 2020, appris les décès de Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille et d'Andrew Jack, célèbre acteur de la saga Star Wars.

Face à la propagation rapide du virus et l'augmentation du nombre de décès, certains citoyens apeurés jugent bon de pointer du doigt les soignants, en les priant de rester éloignés d'eux pour éviter tout risque de contamination. Un comportement déplorable que le journaliste Thomas Sotto a dénoncé ce mardi 31 mars 2020, sur les ondes de la radio RTL.

Thomas Sotto furieux contre les "lâches"



Très remonté, le journaliste de 46 ans vient en effet de faire part de son soutien aux membres du personnel hospitalier qui reçoivent des messages de leurs voisins leur demandant de quitter leur immeuble : "Je voudrais pour une fois adresser un message personnel. Un message adressé à tous ceux qui ont découvert subitement qu'un médecin, un infirmier ou une aide-soignante vivait dans la même cage d'escalier qu'eux, et qui se croient autorisés via des petits mots d'une lâcheté infinie, scotchés dans un hall d'immeuble ou glissés sous un essuie-glace à leur demander de s'installer ailleurs, de déguerpir" a-t-il commencé.

L'ancien présentateur de l'émission Capital a ensuite tenu à rappeler que "ces soignants sont nos anticorps face à l’épidémie" et surtout qu'ils "mettent leur vie en péril pour sauver les nôtres".

"Vous qui n'avez pas compris que, demain, ce sont vos voisins de palier en blouse-blanche, ceux-là même que vous voulez chasser comme des malpropres, qui peut-être sauveront la vie de vos parents, ou de vos enfants, et ils ne vous demanderont même pas un petit mot de remerciement" a-t-il lâché en conclusion.



Par E.S.