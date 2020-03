Coronavirus : Roselyne Bachelot en colère contre une "complotiste", elle l'insulte

Quelques mois après son apparition sur un marché de Wuhan, en Chine, le coronavirus est maintenant présent partout dans le monde. Mais son épicentre est en Europe, là où l'Italie compte le plus de personnes contaminées et décédées. Alors que l'Espagne a elle aussi de nombreux malades, la France a pris de nouvelles mesures pour ralentir la propagation du virus. Ainsi, depuis dimanche minuit, les bars, restaurants et discothèques sont totalement fermés. De plus, la France est passée au Stade 3 de l'épidémie. Les Français ont été invités à rester chez eux. Quand au bilan, il ne cesse de grimper. 127 morts sont à déplorer et 5 423 cas ont été confirmés en France.

Si le virus impact le quotidien des gens, il a aussi des répercussions sur les tournages. En effet, celui de la série à succès de TF1 "Demain nous appartient" a été suspendu pour une durée de deux semaines. Une information révélée par Puremédias puis confirmée par Télé-Loisirs. D'autres séries quotidiennes sont impactées par le coronavirus, notamment "Un si grand soleil".

Malgré ce contexte inédit, les municipales ont eu lieu en France. Invitée sur le plateau de LCI, Roselyne Bachelot a évoqué les élections, mais pas seulement. Elle a tout d'abord tenu à adresser un message à l'encontre des complotistes en ce qui concerne le coronavirus. "Ceux qui émettent les conseils ont une parole qui est toujours soupçonnée de manipulation, de complot. La perte de confiance dans les autorités de tout type dans notre pays est tel qu'on a énormément de mal à faire de la pédagogie. On cherche toujours la raison cachée", a-t-elle dit.

L'ancienne ministre de l'Écologie et de la Santé a ensuite livré une anecdote personnelle au sujet du coronavirus. "J'étais dans une réception. Je ne veux pas serrer les mains, je fais le geste du coude. Il y a une dame, je pense qu'elle était au moins à Bac+10, qui me dit : 'Vous allez quand même pas écouter les balivernes du gouvernement'. Je lui fais : 'Je n'écoute pas les balivernes du gouvernement, j'écoute les conseils des autorités sanitaires'. Elle me dit : 'Ils sont tous vendus aux labos'. Les bras m'en sont tombés", a-t-elle dit. Et de poursuivre : "Je vais vous dire une chose, je l'ai traitée de grosse connasse quand même, ça m'a fait plaisir. Je lui ai dit : 'Vous venez de gravement m'insulter à la fois comme professionnelle de santé et comme ancienne ministre de la Santé'".

