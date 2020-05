Coronavirus : Ségolène Royal supprime des tweets favorables à l’usage de la chloroquine

En pleine pandémie de coronavirus, un professeur a fait parler de lui. Il s’agit de Didier Raoult. Infectiologue, il divise dans le corps médical après avoir proposé un traitement à base de chloroquine. Or, les effets de cette molécule ne sont pas encore connus. Soutenu par de nombreuses personnalités, le professeur Raoult détonne. Mais vendredi 22 mai, une nouvelle étude parue dans The Lancet démontre l’inefficacité de la chloroquine. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a alors saisi le Haut Conseil de la Santé Publique pour demander une "révision des règles dérogatoires de prescription" de l’hydroxychloroquine. Ségolène Royal a, quant à elle, supprimé deux tweets prônant l’usage de la molécule.

Deux tweets refont surface

Si elle pensait passer inaperçue, c’est raté. L’ancienne ministre de l’Ecologie s’était farouchement opposée à Olivier Véran et avait scandalisé la Toile durant le confinement. Ses posts publiés sur Twitter défendaient l’usage de la chloroquine et défendaient Didier Raoult. Ils n’ont pas échappé au compte Twitter "Fallait pas supprimer". Sur le premier tweet on pouvait lire : "C’est urgent. Pourquoi encore toutes ces hésitations bureaucratiques incompréhensibles ? Appliquons : 1 le principe de précaution. 2 le principe de l’utilisation de la meilleure solution connue confirmée par des spécialistes incontestables". Puis le 23 mars, elle écrivait en réponse à un post de LCI qui évoquait la chloroquine : "Soyons solidaires de ces médecins spécialistes incontestés et responsables et laissons-les agir sous leur responsabilité car ces médecins risquent leur vie et savent ce qu’ils font". Ségolène Royal refait ainsi parler d’elle.

Des suppressions qu’elle assume

Invitée de Radio Classique ce lundi 25 mai, Ségolène Royal est revenue sur la polémique liée à la suppression des tweets. "Ah mais j’assume complètement" déclare l’ancienne ministre. Et elle réitère son soutien à Didier Raoult : "Ce n’est pas un sujet, moi j’ai soutenu et je continue de le soutenir, non pas le médicament en tant que tel car je ne suis pas médecin mais la façon dont ce médecin était traité". Quant à la suppression des tweets, elle l’explique également : "Régulièrement je mets mon compte Twitter à jour en supprimant des tweets qui correspondent à des sujets d’actualité très précis, et je laisse les tweets et les réflexions de fond qui sont durables. Mais ça ne me gênerait absolument pas d’en refaire si en effet il y a à nouveau des polémiques et des agressions contre ce médecin ".

Nouvelle confirmation : @RoyalSegolene n'a pas de face

Par Non Stop People TV