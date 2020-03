Coronavirus : Silvio Berlusconi fuit l’Italie pour se réfugier en France

Cela fait plusieurs jours maintenant que le Covid-19 sévit dans en Italie. Il compte désormais 10 149 cas confirmés et 631 morts, ce qui fait du pays le deuxième foyer de contamination dans le monde, derrière la Chine qui recense presque 81 000 cas.

Le gouvernement a donc pris des mesures pour le moins exceptionnelles. L'intégralité du pays est en quarantaine. Alors que cela concernait uniquement la Lombadie, région la plus touchée, ces dernières sont maintenant valables dans toute l'Italie.

Le président du Conseil, Guiseppe Conte, a annoncé qu'elles prennaient effet jusqu'au 3 avril. 60 millions de personnes sont donc invitées à restreindre le plus possible leurs mouvements, et tous les rassemblements sportifs ou culturels sont annulés. Face à la situation, Carla Bruni a tenu à apporter son soutien au peuple italien.

de milan à opio

L'ancien président italien Silvio Berlusconi a lui aussi décidé de prendre des mesures drastiques en plus des recommandations classiques. Afin de ne prendre aucun risque face au Covid-19, il a décidé de quitter le pays. Fini Milan, il séjourne désormais en Provence française. Il serait actuellement dans la villa de sa fille Marina dans la ville d'Opio, selon le journal italien Il Giornal.

Le président de Forza Italia ne laisse pour autant pas son parti orphelin. C'est Antonio Tajani, le vice-président qui le remplace pour le moment.

Les collaborateurs de Silvio Berlusconi ont assuré qu'il continuait malgré tout à travailler, mais à distance et qu'il a "assisté à toutes les réunions par téléphone".

Par J.F.