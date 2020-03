Coronavirus : testé positif, Christian Estrosi donne de ses nouvelles

Cela fait plusieurs jours que le coronavirus est présent en France. Ce dernier touche absolument tout le monde et n'épargne évidemment pas les membres du gouvernement. Il y a quelques jours, c'est Franck Reister, ministre de la Culture qui annonçait être atteint du virus.

Brune Poirson, la secrétaire d'Etat à la Transition écologique dévoilait elle aussi être atteinte du virus. Ce lundi 16 mars, c'est le maire de Nice qui est placé en quarantaine avec sa famille. Il est atteint du coronavirus, ainsi que sa femme, la chroniqueuse de Télématin Laura Tenoudji.

Christian Estrosi, interrogé par BFM ce mardi 17 mars a expliqué ce qu'il a ressenti il y a quelques jours "des courbatures, de la fièvre, de petites céphalées. A partir de là, vous vous dites qu'il faut mieux s'assurer d'être touché ou non par le virus. C'est donc la précaution que nous avons prise hier matin avec mon épouse et effectivement, il nous a été révélé trois heures plus tard que nous étions positifs".

le maire de nice se veut rassurant

"Nos enfants n'ont pas été testés, puisque nos enfants ne ressentent rien et nous savons que les enfants sont beaucoup moins sensibles à cela. Peut-être sont-ils porteurs sains. Nous allons passer notre quatorzaine en espérant que pendant ce délai, le coronavirus aura disparu".

Christian Estrosi atteint du coronavirus comme beaucoup de célébrités, a malgré tout donné quelques nouvelles plutôt rassurantes : "Je vais pour le mieux. Je suis confiné avec ma famille à la maison, depuis laquelle je continue à gérer les affaires de la commune, de la collectivité".

Il a tenu à préciser qu'il travaillait en visioconférence avec ses équipes "du matin au soir".

Par J.F.