Coronavirus : une star de Charmed accuse Donald Trump après la mort de son grand-père

Depuis de longues semaines, le monde fait face à une crise sanitaire inédite. Face à la rapidité de propagation du coronavirus, de nombreux états ont mis en place une mesure de confinement. C’est le cas en France, en Espagne, en Italie ou encore au Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, Donald Trump a été critiqué sur sa façon de gérer la pandémie. Ses différentes déclarations quant au coronavirus ont vivement faire réagir les internautes. Il a notamment proposé de s’injecter du désinfectant pour guérir du virus… Brad Pitt s’est d’ailleurs grimé en docteur Fauci, conseiller du président, pour se moquer de ses propos. Une autre actrice, Holly Marie Combs, fustige les sorties médiatiques de Donald Trump et l’accuse d’être en partie responsable du décès de son grand-père.

Tout part d’un tweet de Donald Trump publié le 26 avril dernier dans lequel il écrit entre autre : "je n’ai jamais dit que la pandémie était un canular". Trop c’est trop pour celle qui s’est illustrée dans la série Charmed. Holly Marie Combs répond alors au président américain le lendemain. "Mon grand-père est mort aujourd’hui. Il a voté pour vous. Il vous a cru quand vous disiez que le virus n’était pas plus grave qu’une grippe. Il a cru à chacun de vos mensonges. Il est mort aujourd’hui du covid-19, un jour après son 66ème anniversaire de mariage. Vous êtes une honte de la race humaine ». Des propos forts de la part de l’actrice qui fait part de sa peine mais aussi de sa colère. Si elle a reçu de nombreux messages des partisans de Donald Trump, Holly Marie Combs s’est adressée à ses fans pour les mettre en garde car selon elle ils ne font rien d'autre que de "diviser et semer la discorde". Le mieux est de les "ignorer".

My grandfather died today. He voted for you. He believed you when you said this virus was no worse than the flu. He believed every lie you muttered and sputtered. He died today from Covid-19 one day after his 66th wedding anniversary. You’re a disgrace to the human race.