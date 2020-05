Coronavirus : Vincent Lindon s'en prend à Emmanuel Macron

Ce mercredi 6 mai 2020, Emmanuel Macron prononcera un nouveau discours pour aborder la question du déconfinement et les mesures liées à la crise du coronavirus. Si ses paroles sont très attendues, certaines personnalités se relayent pour critiquer sa mauvaise gestion de la pandémie. Il y a quelques heures, Corinne Masiero est sortie du silence pour, encore une fois, tacler le chef d’État.

Et c’est désormais au tour de l’acteur Vincent Lindon de s’exprimer via une tribune très engagée publiée dans Mediapart : "Ce n’est pas un comédien qui s’exprime ici, et encore moins un artiste coincé dans son écosystème" écrit Mediapart pour annoncer sa réflexion.

Le média précise d’ailleurs que pour écrire son texte : "Vincent Lindon s’est fait un peu journaliste – il a interrogé des spécialistes de médecine ou d’économie avant de prendre la plume. Il est aussi un peu politique – il ne fait pas que s’indigner, il propose".

Emmanuel Macron en prend pour son grade

D’emblée, l'ancien compagnon de Caroline de Monaco s’insurge : "Comment ce pays si riche, la France, sixième économie du monde, a-t-il pu désosser ses hôpitaux jusqu’à devoir, pour éviter l’engorgement des services de réanimation, se résigner à se voir acculer à cette seule solution, utile certes, mais moyenâgeuse, le confinement ? Nous qui, au début des années 2000 encore, pouvions nous enorgueillir d’avoir le meilleur système de santé du monde".

Le comédien de 60 ans accuse ensuite le président de la République d’être "comme les autres" : "Un espoir s’était pourtant levé avec le nouveau chef de l’État Emmanuel Macron, et son programme promettant un "investissement massif dans le système de santé". Hélas, l’élection acquise, il préféra poursuivre l’action de ses prédécesseurs"

Vincent Lindon a fini sa tirade en point du doigt "le goût du nouveau président pour la pompe et les rites de la monarchie".

Soudain une voix citoyenne se lève, celle de #VincentLindon qui se demande comment nous avons pu en arriver là. Son appel est un réquisitoire implacable contre la présidence Macron, d'autant plus fort qu'il l'avait accueillie sans préjugés. Sur @Mediaparthttps://t.co/AK3mqL5kb8 — Edwy Plenel (@edwyplenel) May 6, 2020

Par E.S.