Covid-19 : Nicolas Sarkozy explique pourquoi il s’est fait vacciner à 66 ans

Il y a quelques semaines, la Toile s’indignait en apprenant que Nicolas Sarkozy s’était fait vacciner à l’âge de 66 ans. Et ce, alors qu’il ne ferait pas partie des personnes prioritaires, c’est-à-dire les plus de 75 ans et celles présentant des pathologies à haut risque. Une information relayée par Franceinfo qui a souligné : "On ignore également quel type et marque de vaccin l’ancien Président a reçu. Mais selon le calendrier vaccinal mis en ligne sur le site du ministère de la Santé, les personnes présentant des pathologies à haut risque doivent recevoir le vaccin à ARN messager de Pfizer/BioNTech ou Moderna".

À l’occasion d’une interview accordée au Figaro, il s’est expliqué. "Dans une démocratie, on a le droit au secret de la conversation avec son avocat et aussi au secret médical. Peut-être me trouvez-vous trop exigeant mais c’est l’État de droit. Si votre question était de savoir s’il y avait une bonne raison pour que je sois vacciné, alors la réponse est oui", a-t-il expliqué sans en dire plus les raisons de sa vaccination parmi les prioritaires.

L'avis de Nicolas Sarkozy sur la gestion de la crise

Toutefois, le compagnon de Carla Bruni a fait part de son avis sur la gestion de la crise sanitaire. "C’est une situation très difficile, pas uniquement pour la France. Je dirai que la priorité devrait être le vaccin, le vaccin et encore le vaccin ! On devrait vacciner jour et nuit. Pour moi, le problème n’est pas le confinement, mais le vaccin. Seul celui-ci peut permettre une société sans Covid. Mais je me garderai bien de donner des conseils à l’exécutif parce que je sais que la situation est difficile et que ceux qui nous dirigent essayent de faire au mieux", a-t-il analysé.

Par C.F.