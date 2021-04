Covid-19 : Roselyne Bachelot confie avoir eu "peur de mourir"

Pour la première fois depuis sa sortie de l’hôpital, Roselyne Bachelot prend la parole. Au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC et BFMTV ce vendredi 23 avril, la ministre de la Culture s'est confiée sur son hospitalisation après avoir contracté une forme grave de la Covid-19. Toujours touchée par des "séquelles importantes", elle a confié : "C'est une sorte de sinusoïde : vous croyez que vous en êtes sortis, pendant 3, 4 jours, vous n'avez plus de signes, et tout d'un coup la maladie revient. Ça mettra plusieurs jours et parfois plusieurs mois". ""Il y a 2 millions de Français que l'on dit guéris mais qui ne retrouveront pas pour la plupart leur vie normale dans leur vie personnelle, professionnelle, dans leur vie sentimentale. Il faut le dire plus souvent", a-t-elle mis en garde.

"On se dit que c'est le moment"

Roselyne Bachelot qui a souligné l'importance de "se ménager, se protéger pour soi, ses proches" et de "protéger nos soignants", a avoué avoir "eu peur de mourir, à un moment très précis". Sous une oxygénothérapie renforcée durant son hospitalisation, Roselyne Bachelot a confié avec émotion : "Qu'est-ce qu'il se passe alors? On se dit que c'est le moment. Je suis quelqu'un qui essaie d'apprivoiser la mort au maximum. Tous les soirs je me dis que c'est peut-être le dernier soir...". Toutefois, la ministre a assuré ne s'être "jamais" sentie abandonnée, avant de remercier l'"équipe médicale absolument extraordinaire" qui s'est occupée d'elle et pour laquelle elle a une "reconnaissance infinie, profonde".

Par Marie Merlet