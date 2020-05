Déconfinement : Emmanuel Macron recadre Philippe Etchebest durant un échange houleux

Si certains chefs d’entreprise ont pu reprendre leur activité le 11 mai dernier, d’autres entrepreneurs comme les restaurateurs continuent de subir les terribles conséquences financières liées à la crise du coronavirus. Face à la situation alarmante, le célèbre chef cuisinier Philippe Etchebest a décidé de faire bouger les choses en interpellant le gouvernement.

Plus que jamais déterminé à aider ses confrères et à trouver une solution rapide, Philippe Etchebest a donc élaboré "un plan" de sauvetage. Un projet réalisé avec d’autres professionnels du milieu qu’il a présenté à Emmanuel Macron en personne lors d’un rendez-vous exclusif en visioconférence.

C’est en effet ce que les téléspectateurs ont pu découvrir dans le documentaire "Au cœur de l’Élysée face à la crise" diffusé sur BFMTV ce lundi 18 mai. À plusieurs reprises pendant un mois, en pleine période de confinement, les caméras de BFMTV ont en effet pu entrer à l’Élysée pour y filmer des réunions stratégiques sur la pandémie de Coronavirus et y réaliser un entretien exclusif avec le Président de la République.

Un échange tendu

Dans un extrait, alors qu’Emmanuel Macron se montre à l’écoute face à une petite assemblée de restaurateurs, Philippe Etchebest n’a pas hésité à monter au créneau et à hausser le ton : "Nous vous demandons de convoquer toutes les assurances afin de les pousser à faire une action solidaire. Si vous avez besoin de mettre un petit coup de pression, vous pouvez compter sur moi, je serai là !" a lancé le juré de Top Chef.

"Nous sortirons de cette période blessés, mais pas morts. Et vous pouvez être sûr monsieur le Président que nous serons au rendez-vous de la reprise avec notre courage et notre force de travail" a ajouté le chef cuisinier.

À l’écoute, le chef d’État s’est lui aussi lâché au moment de répondre à Philippe Etchebest : "Maintenant, on va se parler tous franchement ! Faut pas non plus avoir des pudeurs de gazelle !" a-t-il lancé.

"Ce qu’on est en train de faire collectivement et ce que vous acceptez tous gaiement depuis le début de cette crise, c’est une nationalisation des salaires, des charges, et le reste ! Donc je veux bien que l’État ne soit pas joli à voir quand il s’agit de monter au capital, mais l’État, vous faites tous appel à lui quand il faut payer tout le reste. Et on est au rendez-vous" a ajouté Emmanuel Macron pour moucher Philippe Etchebest.



Par E.S.