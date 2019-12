Didier Deschamps et Brigitte Macron s'engagent ensemble : leur projet dévoilé

Brigitte Macron a succédé à Bernadette Chirac cet été pour devenir présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Dans ce nouveau rôle, la Première dame va lancer pour la première fois l'opération Pièces Jaunes 2020 afin de récolter de l'argent pour les enfants hospitalisés. Lors du coup d'envoi de cette 31ème édition le 8 janvier au Centre Hospitalier régional d’Orléans, Brigitte Macron sera accompagnée de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France de football a de nouveau accepté d'être le parrain de l'événement. C'est auprès de Bernadette Chirac que Didier Deschamps s'était déjà engagé l'année dernière pour l'association.

Une première pour Brigitte Macron

Le double champion du monde va donc épauler Brigitte Macron dans ses premiers pas pour les Pièces Jaunes. "Je suis heureuse de lancer cette nouvelle édition de l’Opération Pièces Jaunes. Ma première pensée est pour Bernadette Chirac qui a présidé la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France pendant 25 ans. Je me réjouis que Didier Deschamps, homme de cœur et de terrain, et nos nombreux partenaires soient à nos côtés pour cette nouvelle saison", a déclaré Brigitte Macron dans un communiqué. Lors du coup d'envoi, la Première dame et le sélectionneur "visiteront la maison des familles de l’hôpital, qui a bénéficié d’une importante subvention de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, ainsi que les services de pédiatrie et de néonatalogie. La journée se poursuivra avec de nombreuses animations à destination des enfants hospitalisés et des enfants du personnel de l'hôpital".

Par Marie Merlet