Didier Raoult critiqué : il contre-attaque sur la chloroquine

C'est une crise sanitaire sans précédent à laquelle le monde est confronté. L'épidémie de coronavirus a démarré à Wuhan, en Chine, pour se transformer en pandémie qui touche aujourd'hui tous les pays. La France voit son nombre de personnes contaminées augmenter chaque jour, tout comme le nombre de décès liés à ce virus. Les hôpitaux sont submergés et n'ont plus assez de place ni de matériel comme l'a rappelé Marine Lorphelin, ex Miss France et interne en médecine. Depuis quelques semaines, le professeur Didier Raoult fait énormément parler de lui. Il a testé un traitement à la chloroquine qui semble fonctionner si la maladie est prise à temps. Cependant, alors qu'il tente de chercher une solution pour sauver des vies, il est vivement critiqué par certains médecins et médias. Après cette avalanche de critiques, Didier Raoult a décidé de contre-attaquer !

"Ce sont des gens qui ne font pas de médecine qui parlent de médecine"

Le professeur Didier Raoult, qui bénéficie de l'attention d'Emmanuel Macron, est au coeur d'une controverse. Il est persuadé que l'Hydroxychloroquine est un remède efficace contre le coronavirus. "On a détecté et traité énormément de patients et comme vous voyez, on est sur une courbe très décroissante. On est en train de finir l'analyse de 1000 cas que nous sommes en train de traiter et les choses sont très rassurantes sur ce traitement. On n'a pas eu d'ennui cardiologique" a-t-il déclaré sur BFMTV. Il s'en est ensuite pris aux "médecins de bureau" qui siègent notamment au comité scientifique chargé de conseiller le gouvernement depuis le début de la pandémie : "Il y a des gens qui sont devenus fous avec la méthode, avec le fait que tout est de la recherche qui est déconnecté du fait que l'on doit savoir si les gens sont porteurs ou pas porteurs. Et quand les gens sont malades, on doit les traiter avec des médicaments qu'on a et qu'on sait qu'ils ne sont pas toxiques. L'hydroxychloroquine c'est un truc qu'on donnait sans ordonnance il y a deux mois. Ce sont des gens qui ne font pas de médecine qui parlent de médecine. La médecine c'est de pratiquer le soin au quotidien sur des gens qui sont malades et on leur donne un traitement. On ne leur dit pas 'rentrez chez vous et si vous n'arrivez plus à respirer, venez à l'hôpital'. Ce n'est pas ça la médecine !". Un message clair qui pourrait en faire taire plus d'un...

"Les choses sont très rassurantes sur ce traitement"



Le Pr Didier Raoult contre-attaque sur la chloroquine et s'en prend aux "médecins de bureau" pic.twitter.com/Qyc4jl5zwx — BFMTV (@BFMTV) April 9, 2020

Par Solène Sab