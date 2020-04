Didier Raoult : Emmanuel Macron prend sa défense et le qualifie de "grand scientifique"

C'est une rencontre qui a eu lieu à l'abri des caméras officielles. Jeudi 9 avril, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le professeur Didier Raoult, dont l'essai clinique - un traitement à base d'hydroxychloroquine - est au coeur d'un débat médical. En effet, depuis près d'un mois, l'infectiologue est convaincu que cette molécule dérivée d'un médicament contre le paludisme a des effets bénéfiques sur le traitement de la maladie. Ce que contestent certains de ses pairs.

Mardi 14 avril, dans une nouvelle vidéo qu'il a postée sur son compte Twitter, le professeur Didier Raoult a indiqué que "l'épidémie est en train de disparaître" à Marseille. "Il y a une diminution très significative du nombre de cas détectés et encore plus significative chez les gens qui viennent se faire détecter alors qu'ils sont asymptomatiques", a-t-il continué. "Nous n'en savons rien malheureusement", a rétorqué l'ARS (l'Agence régionale de santé) à France Bleu Provence.

Salué par Emmanuel Macron

Moins d'une semaine après sa rencontre avec le professeur Didier Raoult à Marseille, Emmanuel Macron a salué l'infectiologue au micro de RFI mardi 14 avril, le qualifiant de "grand scientifique". Cependant, il a appelé à rester "très prudent" sur les résultats de son essai clinique. "La bi-thérapie que propose le professeur Raoult, il faut qu'elle soit testée. Il faut qu'on avance, qu'on montre l'efficacité et qu'on mesure la toxicité", a-t-il dit.

Sous le feu des critiques, le professeur Didier Raoult a pu compter sur le soutien d'Emmanuel Macron. "Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de scientifique. Je suis convaincu que c'est un grand scientifique, et je suis passionné par ce qu'il dit et ce qu'il explique", a-t-il affirmé. "Mon devoir, c'est que toutes les pistes thérapeutiques aujourd'hui poursuivies puissent faire l'objet d'essais cliniques rigoureux et les plus rapides possibles pour qu'on trouve un traitement".

