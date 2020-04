Didier Raoult humiliant : ses mauvaises relations avec ses collègues refont surface

Un spécialiste se démarque en France en cette pandémie de covid-19, il s’agit du professeur Didier Raoult. L’infectiologue a proposé de traiter les personnes contaminées par le coronavirus en utilisant de l’hydroxychloroquine. Une sortie médiatique largement commentée qui fait débat et n’est pas partagée par le corps médical tout entier. D’un côté, il y a ceux qui soutiennent le spécialiste comme Jean-Marie Bigard. Et de l’autre, il y a ceux qui le décrient. Une chose est sûre, on parle beaucoup de lui. Le professeur en froid avec Agnès Buzyn depuis plusieurs années a fait l’objet d’une plainte de la part de certains collègues révèle L’Obs…

Une plainte déposée contre Didier Raoult par 12 collaborateurs

Si Didier Raoult fascine autant, c’est parce que le spécialiste détonne dans le milieu médical. De par son look déjà, cheveux longs et barbe blanche, et son manque de modestie décrié par Daniel Cohn-Bendit. Il a, par exemple, dit : "Je suis scientifique, c'est ce qui manque dans ce pays". Si ses recherches en microbiologie impressionnent, le management ne semble pas être son fort. Dans sa rubrique "10 choses à savoir sur…", L’Obs révèle qu’en 2017 douze ingénieurs et laborantins ont déposé une plainte contre Didier Raoult. "Certains d’entre nous sont fréquemment rabaissés, moqués, humiliés, soumis à des propos machistes, à des attitudes déplacées, à des altercations verbales" détaille la plainte. Le magazine décrit Didier Raoult comme un "monstre de travail", le qualifie de "dur avec ses troupes" et enfin conclue par, "le management n’est pas son fort". Des propos par vraiment flatteurs…

Par Non Stop People TV