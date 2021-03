Dieudonné : Manuel Valls attaque l’humoriste en diffamation

Dieudonné est un habitué des polémiques. En février dernier, l’humoriste controversé a écopé d’une amende de 9 000 euros pour complicité d'injure à caractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitulées "C'est mon choaaa". Le parquet de Paris avait requis dix mois de prison ferme. Ce n’était déjà pas la première fois que Dieudonné connaissait des démêlés avec la justice. En juillet 2019, il a été condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux ferme, et 200 000 euros d'amende pour fraudes fiscales, blanchiment, abus de biens sociaux ou encore organisation frauduleuse de son insolvabilité. A l'été 2020, l’humoriste avait aussi été définitivement banni des principales plateformes en ligne, comme YouTube, Facebook, TikTok et Instagram, au nom de la lutte contre les contenus à caractère haineux.

"Ce n'est pas moi sur la vidéo"

Ce vendredi 26 mars 2021, nous apprenons par l’Agence France Presse que l’ancien Premier ministre Manuel Valls a porté plainte contre Dieudonné pour diffamation publique envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen de communication au public, par voie électronique. En cause : la diffusion d'une vidéo sur YouTube, en octobre dernier, dans laquelle Dieudonné "accuse Valls d'avoir agressé sexuellement une élève quand il était prof d'histoire". Dieudonné assure de son côté qu’il n’apparaît pas sur la vidéo en question. "Ce n'est pas moi sur la vidéo", affirme Dieudonné lors d’une audience qui s’est tenue le 15 mars dernier. L’humoriste de 55 ans dit avoir été victime d'un trucage numérique, appelé "le deepfake", lors de ce procès dans lequel il comparaissait pour outrage à l'encontre d'une magistrate. Manuel Valls n'est pas le premier homme politique à porter plainte contre Dieudonné. En octobre 2020, Gérald Darmanin, l'actuel ministre de l'Intérieur, l'avait attaqué après la tenue d'un spectacle non-autorisé en pleine période de pandémie.

Par Matilde A.