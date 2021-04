Dîners Clandestins : Brice Hortefeux et Alain Duhamel reconnaissent avoir dîné au Palais Vivienne

Depuis quelques jours maintenant, l'affaire fait la une des médias. Vendredi 2 avril, M6 diffusait un reportage dans lequel il dévoilait que des dîners clandestins étaient organisés en plein coeur de Paris. Rapidement, les internautes ont reconnu le Palais Vivienne qui appartient à l'ancien acheteur de l'émission Affaire Conclue, Pierre-Jean Chalençon.

Dans l'interview filmée en caméra cachée par les journalistes de M6, le collectionneur de Napoléon explique que certains ministres sont déjà venus lors de ces dîners. Une information qui a évidemment fait l'effet d'une bombe.

Les journalistes et les enquêteurs se sont rapidement mis sur le coup afin de savoir quels ministres auraient pu participer à ces dîners clandestins. Face à l'ampleur de la polémique, Pierre-Jean Chalençon s'était ravisé en expliquant qu'il s'agissait en réalité d'hommes politiques et non de ministre en activité au gouvernement.

"Cela vous tombe dessus comme un coup de massue"

Ce samedi 10 avril, Mediapart a déclaré que Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur avait dîné au Palais Vivienne avec le journaliste Alain Duhamel. Le repas aurait eu lieu le 30 mars dernier en compagnie du chef Christophe Leroy qui "proposait à une clientèle sélecte des menus entre 110 euros et 580 euros".

Contactés par le média, ils ont confirmé leur présence mais affirment avoir été piégés. "Il y a beaucoup de monde qui passe, des entreprises, des élus… Quand vous savez cela, vous vous dites que vous êtes dans les clous. Tout paraissait légal. Évidemment, vous imaginez ma tête… Cela vous tombe dessus comme un coup de massue. Je ne savais rien et, honnêtement, c’est très pénible. Je ne le vis pas très bien, je me suis excusé auprès d’Alain Duhamel, j’étais très gêné vis-à-vis de lui" confie l'homme politique.

Même son de cloche pour Alain Duhamel : "Je ne savais pas de quoi il s’agissait, ce n’était pas précisé, j’y suis allé. Je croyais que ce serait soit chez lui, soit chez un de ses amis, et puis je suis monté dans ce truc-là. (…) Et puis je me suis aperçu qu’il y avait des gens qui déjeunaient. On m’a emmené tout de suite dans une petite salle à manger au fond, où nous étions trois" ajoute-t-il avant d'avouer se sentir "un peu piégé".

Par J.F.