Dominique Strauss-Kahn : comment il a gagné des millions d’euros ces dernières années

Après le scandale Naffisatou Diallo à New York, l'affaire qui le visait et dont il a été relaxé pour proxénétisme à Lille ou bien l'affaire de la MNEF, Dominique Strauss-Kahn s'est fait plus discret. Celui que l'on nomme "DSK" n'a pas arrêté de travailler pour autant. L'ancien patron du Fonds Monétaire International a monté en 2013 sa propre société, "Parnasse International" dont il est le seul actionnaire et employé. Et selon L'Obs, entre 2013 et 2018 Dominique Strauss-Kahn aurait empoché pas moins de 21 millions d'euros de bénéfices ! Un résultat qui le plaçait à la 13ème place du classement des rémunérations des grands patrons du CAC 40 en 2018. Un de ses proches s'est exprimé à L'Obs et précise : "A l'évidence, Dominique Strauss-Kahn n'a jamais gagné autant d'argent de sa vie".

DSK SEUL EMPLOYé de sa société

Le temps du scandale semble loin pour l'ancien candidat aux élections présidentielles de 2012. L'Obs précise que "Parnasse International" n'aurait payé aucun impôt lors de ses cinq premières années d'existence. La raison, DSK a installé sa société au Maroc, à quelques kilomètres de la capitale économique, Casablanca. Le pays est considéré comme un paradis fiscal par l'Union européenne. Dans la zone de Casablanca, les entreprises de moins de cinq ans ne paient pas d'impôts puis, une fois les cinq années d'existence passées, le taux d'imposition reste faible, il est d'environ 8,75% du chiffre d'affaire. Toujours selon les informations de L'Obs, Dominique Strauss-Kahn aurait notamment conseillé Denis Sassou-Nguesso, président de la République du Congo ou encore un dirigeant russe proche de Vladimir Poutine. Dominique Strauss-Kahn fascine, la plateforme Netflix préparerait même un documentaire sur l'affaire DSK.

