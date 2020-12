Dominique Strauss-Kahn : Sa vérité sur l'affaire du Sofitel bientôt dévoilée

En 2011, la vie de Dominique Strauss-Kahn a été totalement bouleversée lorsqu’il a été accusé d’agression sexuelle, tentative de viol et séquestration sur une femme de chambre de l’hôtel Sofitel à New York. Annoncé à l‘époque comme le favori de l’élection présidentielle 2012, Dominique Strauss-Kahn avait été arrêté après les accusations de Nafissatou Diallo. Au final, les charges contre l’ancien directeur du FMI avaient été abandonnées au pénal, et un arrangement financier a été trouvé entre les deux parties, mettant fin aux procédures judiciaires sans procès public. Malgré tout, Dominique Strauss-Kahn avait été contraint de se retirer de la vie politique face à ce scandale. S'il avait toujours refusé de se confier sur cette affaire, Dominique Strauss-Kahn a finalement accepté de l'évoquer pour la première fois, près de dix ans après les faits, dans un documentaire qui sera diffusé sur les écrans à l’automne 2021.

"L’heure est venue de m’exprimer"

C’est sur Twitter ce vendredi 4 décembre que Dominique Strauss-Kahn a annoncé la nouvelle : "Pour la première fois, j’ai accepté dans un film documentaire de revenir sur l’ensemble de mon histoire personnelle et professionnelle de la politique française aux sphères internationales. Ce film, actuellement en production, retrace les événements qui ont marqué ma vie. Je n’ai jamais donné ma version des faits qui ont marqué mon retrait de la vie politique, d’autres s’en sont chargés à ma place, prenant la parole à partir de coupures de presse, d’interviews et de faits réels ou supposés. L’heure est venue de m’exprimer. Au delà des différents épisodes personnels, politiques et médiatiques de ma vie, je partage dans ce film mes inquiétudes et mes propositions sur l’avenir difficile qui nous attend". En plus de ce documentaire, les spectateurs pourront découvrir sur Netflix à partir du 7 décembre prochain la série documentaire "L’affaire DSK" réalisée par Jalil Lespert.

Par Alexia Felix