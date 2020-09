Donald Trump accusé d’agression sexuelle par une ex-mannequin

C’est une nouvelle accusation contre Donald Trump. Dans un entretien accordé au Guardian ce jeudi 17 septembre, Amy Dorris, une ancienne mannequin, a assuré avoir été victime du président américain puisque Donald Trump aurait été l’auteur d’une agression sexuelle envers la jeune femme en septembre 1997 à New York lors du tournoi de l’US Open. Selon Amy Dorris, elle se serait rendue à l’événement avec l’homme d’affaires et son compagnon Jason Binn. Mais la jeune femme aurait été agressée par Donald Trump à l’extérieur des toilettes du stade : "Il a enfoncé sa langue dans ma gorge et je le repoussais. C'est à ce moment-là qu'il m'a serrée et que ses mains ont commencé à toucher mes fesses, ma poitrine, mon dos, tout. J'étais prise au piège, je ne pouvais pas me dégager".

"J’étais choquée"

Amy Dorris, qui était âgée de 24 ans au moment des faits, aurait tenté d’arrêter Donald Trump : "Il s'en fichait complètement. J'étais choquée, je me suis sentie violée". Donald Trump aurait ensuite continué à avoir un comportement déplacé envers la jeune femme tout le reste de son séjour à New York. Si Amy Dorris a préféré garder le silence jusqu’à aujourd’hui, elle a souhaité désormais livrer sa vérité : "Mes filles vont avoir 13 ans. Je veux qu'elles sachent qu'on ne laisse personne nous faire quelque chose sans notre consentement. Je veux qu'elles voient que je ne suis pas restée silencieuse. J'ai tenu tête à quelqu'un qui a commis un acte inacceptable". De son côté Donald Trump, par l’intermédiaire de ses avocats, a nié avoir harcelé ou agressé Amy Dorris Selon ses représentants, toute agression à l’extérieur des toilettes du stade aurait été vue par des témoins.

Par Alexia Felix