Donald Trump annonce son départ de l’hôpital

Donald Trump annonce qu'il va quitter l’hôpital. Testé positif au coronavirus, le président américain était hospitalisé depuis vendredi. Après avoir uniquement communiqué par des vidéos pour informer sur son état de santé ces derniers jours, Donald Trump a recommencé à tweeter ce lundi 5 octobre avant d'annoncer qu'il se portait mieux. "Je quitterai le grand centre médical Walter Reed aujourd'hui à 18h30 (OH30, heure de Paris). Je me sens vraiment bien !", s'est-il réjoui en invitant les Américains à ne pas avoir "peur du Covid". Alors que le coronavirus a causé plus de 200 000 décès aux Etats-Unis et touché plus de 7 400 000 personnes dans le pays, le président américain s'est félicité : "Nous avons développé, sous l'administration Trump, des médicaments et des savoirs incroyables".

Donald Trump se sent "mieux qu'il y a 20 ans"

"Ne le laissez pas dominer votre vie", a lancé Donald Trump qui assure se sentir "mieux qu'il y a 20 ans". Devant l'hôpital militaire Walter Reed, l'équipe médicale de la Maison Blanche a indiqué que Donald Trump présentait des "signes vitaux très bons ce matin" et que son état de santé continue de s'améliorer "depuis 24h". "72h se sont passées depuis sa dernière poussée de fièvre, il ne présente pas de problèmes respiratoires, il n'est pas sorti d'affaire mais les experts médicaux qui l'encadrent et moi sommes d'accord pour qu'il quitte l'établissement et soit soigné chez lui", a assuré le médecin de Donald Trump, Sean Conley. "Il bénéficiera de soins médicaux de classe mondiale 24 heures sur 24", a-t-il ajouté.

Pourtant, les nouvelles sur l'état de santé du président américain avaient semé le doute durant le week-end. Si son docteur Sean Conley s'était montré rassurant, il avait ensuite confirmé que Donald Trump avait été placé sous oxygène vendredi et assuré que l’état initial du chef d'Etat avait été plus grave que ce qui avait été officiellement déclaré auparavant. A moins d'un mois avant l’élection présidentielle du 3 novembre, Donald Trump s'était montré actif malgré sa convalescence.

"J'ai beaucoup appris sur le Covid, je l'ai appris en faisant l'expérience moi-même, c'est l'école de la vie", a-t-il déclaré dans un bref message vidéo posté ce Twitter. Peu après, le président a brièvement quitté l'hôpital militaire de Walter Reed, dans la banlieue de Washington, où il se trouve depuis vendredi soir, pour aller saluer, à travers les vitres de sa voiture et portant un masque, ses sympathisants rassemblés près du bâtiment

La porte-parole de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a annoncé sur Twitter avoir été testée positive au Covid-19 ce lundi. "Après avoir été testée systématiquement négative au Covid-19, chaque jour depuis jeudi, j'ai été testée positive au Covid-19, sans ressentir de symptômes", a-t-elle écrit, précisant se mettre en quarantaine

