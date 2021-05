Donald Trump : après Twitter, Facebook le bannit définitivement

En janvier dernier, Donald Trump avait été définitivement banni du réseau social Twitter. "Après une étude précise des récents tweets du compte @realDonaldTrump er de leur contexte - notamment dans la façon dont ils sont compris et interprétés et en dehors de Twitter - nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de nouvelles incitations à la violence", expliquait Twitter. Cette décision avait été prise à la suite de l'invasion du Capitole par des partisans de l'ancien président des Etats-Unis. Un assaut qui avait fait cinq morts.

Lorsque Donald Trump a découvert que son compte Twitter avait été supprimé, il s'était emparé du compte officiel de président des Etats-Unis (@Potus) pour s'exprimer. Il avait alors accusé Twitter de "museler la liberté d'expression". Un tweet qui avait été immédiatement supprimé par Twitter. "Nous avons toujours clairement expliqué que ces comptes n’étaient pas au-dessus de nos règles et ne pouvaient pas utiliser Twitter pour inciter à la violence. Nous continuerons à être transparents concernant nos règles et leur mise en application" précisait le réseau social par le biais du compte Twitter "Safety".

Il lance sa propre plateforme

Au lendemain de l'assaut du Capitole, Donald Trump avait aussi vu son compte Facebook suspendu. "Le groupe californien estime que le millardiaire républicain a enfreint ses règles sur l'incitation à la violence, notamment dans une vidéo où il exprimait son soutien aux émeutiers", précisait Le Parisien. Mark Zuckerberg - le patron du réseau social - avait indiqué que les comptes Facebook et Instagram de l'ancien chef d'Etat étaient bloqués "jusqu'à nouvel ordre". Fin janvier, Facebook "s'est tourné vers son conseil de surveillance pour trancher cette affaire de manière définitive", continuaient nos confrères.

C'est ce mercredi 5 mai 2021 que la décision a été rendue. Et autant dire qu'elle est défavorable à Donald Trump. En effet, Facebook a pris la décision de bannir son compte définitivement. Il ne sera pas autorisé à publier à nouveau des contenus sur Facebook. Mais l'ancien président des Etats-Unis n'a pas dit son dernier mot. En effet, il a lancé sa plateforme inspirée de Twitter, dont il est le seul membre. Il s'agit de "From The Desk of Donald J. Trump" (Depuis le bureau de Donald J. Trump en français), un "simple blog où l’ancien président s’exprime en quelques lignes", mais sur lequel "personne ne peut répondre", a précisé BFMTV.

Par Non Stop People TV