Donald Trump : Battu, il persiste et annonce encore sa victoire sur Twitter

Alors que les États-Unis ont un nouveau président depuis ce samedi 7 novembre 2020, qui répond au nom de Joe Biden, Donald Trump n’accepte pas sa défaite. "C’est un mauvais perdant", concède son ex-femme Ivana Trump dans une interview accordée au média américain "People". Sûr de sa victoire aux dernières élections présidentielles américaines, Donald Trump dénonce de la tricherie du côté du clan démocrate. Les accusations de Donald Trump sont visiblement prises au sérieux. Et pour cause, le procureur général américain, en charge du Département de la Justice, vient d’autoriser l’ouverture d’une enquête.

"Nous allons gagner"

Cette bataille pourrait durer plusieurs semaines. Les États ont jusqu’au 8 décembre 2020 pour régler ce litige, et pourquoi pas, recompter l’ensemble des voix. Après cela, le Collège électoral devra confirmer le 14 décembre qui présidera les États-Unis. Pour Donald Trump, sa victoire ne fait aucun doute. Ce mardi 10 novembre 2020, le 45ème président des États-Unis s’est encore emparé de son compte Twitter pour affirmer : "Nous allons gagner". "Nous faisons de gros progrès. Les résultats arriveront la semaine prochaine. Make America Great Again !", a aussi posté le mari de Melania Trump. De son côté, Joe Biden s’est déjà mis au travail. Il a nommé Kamala Harris en tant que vice-présidente. Tout un symbole pour les États-Unis puisque ce poste n’avait jamais été occupé par une femme jusque’à présent. "Dans cette élection, il s'agit de beaucoup plus que de Joe Biden ou moi-même. Il s'agit de l'âme de l'Amérique et de notre détermination à nous battre pour elle. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Mettons-nous au travail", a tweeté Kamala Harris.

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

Par Matilde A.