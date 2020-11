Donald Trump : Ce titre de Céline Dion diffusé pendant son meeting et qui amuse la Toile

A quelques heures des résultats des élections présidentielles américaines, les passions se déchainent. Qui de Donald Trump ou Joe Biden deviendra le prochain locataire de la Maison-Blanche ? Si de nombreuses stars se mobilisent pour inciter les citoyens américains à voter pour le candidat démocrate, Donald Trump a tenté de se servir de l'image de Céline Dion pour augmenter sa cote de popularité et son geste a fait un flop... L'actuel président des États-Unis aime allier discours et chanson. Ce mardi 13 octobre, peu de temps après sa sortie de l'hôpital, Donald Trump s'était amusé à danser sur YMCA en plein meeting. Les images étaient rapidement devenues virales sur Internet. Ce lundi 2 novembre, le chef de l'État a réitéré et a opté pour un morceau de Céline Dion, qui évoque un drame.

"My heart will go on"

Comme l'a rapporté le Journal de Montréal, le magnat de l'immobilier s'est rendu en Caroline du Nord, juste avant les élections, pour faire campagne et a opté pour une ballade de Céline Dion. Son choix en a surpris plus d'un puisqu'il a jeté son dévolu sur "My heart will go on", tiré du film "Titanic". Une référence tragique à un navire qui coule... A la vue de ces images, des journalistes de l’émission The View se sont moquées de lui et Joy Behar a commenté à l'antenne : "Soit il n’a pas regardé le film, soit il ne s’en rend pas compte... C’est la plus grosse blague !" Une maladresse de plus qui fait parler d'elle. De son côté, Céline Dion, qui sera bientôt au cinéma, n'a pas réagi mais elle ne semble pas porter dans son coeur l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Pour rappel, la star internationale avait refusé de chanter lors de son intronisation, comme l'a déclaré le New York Magazine.

Par Solène Sab